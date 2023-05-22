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«Роскосмос» оценил расходы России на ликвидацию МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

На Россию придется около 15 процентов от общих расходов на сведение Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты. Такую оценку привел «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявили, что на российский сегмент приходится около 15 процентов от массы всей станции. «Соответственно, согласно упомянутой выше договоренности, и доля затрат российской стороны от общих затрат по сведению МКС с орбиты должна составлять около 15 процентов», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что распределение ответственности за ликвидацию МКС является одним из ключевых вопросов, которые обсуждаются участниками соответствующей программы.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что официального решения стран-партнеров по сведению МКС с орбиты нет. Там же уточнили, что госкорпорация совместно с американскими коллегами разработала проект технического документа сведения МКС с орбиты.

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