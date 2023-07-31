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ЦАМТО

Владимир Путин: Россия заключила соглашения по линии ВТС с более чем 40 странами Африки

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Алексей Бабушкин/ ТАСС

ЦАМТО, 28 июля. Россия заключила соглашения по линии военно-технического сотрудничества с более чем 40 странами Африки, часть поставок идет на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", – сказал В.Путин на саммите "Россия-Африка".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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