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ЦАМТО

Германия за неделю поставила Украине шесть ЗСУ Gepard, 33 дрона и тысячи боеприпасов

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Ремонт предназначенной для поставки Украине немецкой 35-мм спаренной зенитной самоходной установки Gepard 1A2 на предприятии германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене
Ремонт предназначенной для поставки Украине немецкой 35-мм спаренной зенитной самоходной установки Gepard 1A2 на предприятии германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене.
Источник изображения: Felix Schmitt / The New York Times

ЦАМТО, 28 июля. Германия за неделю поставила Украине 6 ЗСУ Gepard, 33 разведывательных дрона и свыше 2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм.

Как передает "РИА Новости", это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 6 ЗСУ Gepard и свыше 15 тыс. снарядов к ним, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, а также 2652 дымовых боеприпаса калибра 155 мм.

Также за неделю были поставлены 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных БЛА RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных БЛА Vector, 8 санитарных автомобилей и 8 стоматологических стерилизаторов, отмечает агентство.

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