Сенат США одобрил свой вариант проекта оборонного бюджета на 2024 финансовый год

ЦАМТО, 28 июля. Сенат США одобрил свой вариант проекта оборонного бюджета страны на 2024 ф.г., начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования.

В поддержку проекта бюджета объемом более 880 млрд. долл. высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против – 11, передает "РИА Новости".

Палата представителей США, в свою очередь, ранее в этом месяце одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 ф.г. в размере 886,3 млрд. долл.

Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты приступят к обсуждению финального варианта законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.