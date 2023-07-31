«Меркурий» собирается в Средиземноморье

Моряки-черноморцы совмещают учебную подготовку с выполнением боевых задач

Традиционно в последнее воскресенье июля (что в 2023 году приходится на 30 число) Россия отмечает День Военно-морского флота (ВМФ). Накануне праздника военачальники рапортуют о достигнутых успехах и делятся планами на будущее. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов не стал изменять традициям. Ранее в этом месяце он сообщил журналистам, что самый новый из корветов управляемого ракетного оружия (УРО), построенный на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге по проекту 20380, вскоре отправится в Восточное Средиземноморье, где будет нести боевую службу. Речь идет о «Меркурии», принятом экипажем Черноморского флота (ЧФ) от промышленности 13 мая (Российский флот снова обзавелся «Меркурием», НВО от 18.05.23). Главнокомандующий сказал буквально следующее: «В этом году заводчане сдали Черноморскому флоту «Меркурий», который будет нести службу в Восточном Средиземноморье» (цитата из репортажа телеканала «Звезда»). Корабль останется там, по крайней мере, до завершения боевых действий на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Это объясняется позицией Турции, занятой на основании конвенции Монтре.

По причине продолжающейся спецоперации моряки-черноморцы будут встречать свой профессиональный праздник без привычного военно-морского парада на главной базе ЧФ в Севастополе. Обстановка не позволяет провести в акватории и спортивные мероприятия. Это понятно и оправдано, ведь ЧФ – самый воюющий изо всех флотов в составе ВМФ России. С самого первого дня черноморцы активно участвуют в СВО. Свой праздник они встретят на боевых постах. Ведь враг не дремлет и, как только появляется возможность, атакует наши корабли и суда, береговые объекты воздушными и морскими беспилотниками. Правда, нанести ощутимого урона ему не удается в силу высокой профессиональной подготовки черноморцев, их бдительности, грамотного обслуживания материальной части, умелого использования флотского оружия. И тому достаточно примеров. Это отбитые атаки безэкипажных морских катеров (БМК), уничтоженных штатным оружием средних разведывательных кораблей ЧФ («Моряки с «Ивана Хурса» удостоились боевых наград», НВО от 01.06.23 и «Приазовье отбило атаку дронов», НВО от 15.08.23). А 23 июля очередную пару БМК расстрелял в море из 76-мм пушки патрульный корабль «Сергей Котов». Экипаж проявил мужество, выдержку, показал высокое ратное мастерство.

Нынешний год знаменателен тем, что ЧФ отметил свое 240-летие. К круглой дате был приурочен целый ряд мероприятий. Многие черноморцы были отмечены разного рода наградами, а командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов ко Дню России получил звание адмирала.

Ранее на ЧФ завершился зимний период обучения. Он был напряженным, поскольку черноморцы продолжали участие в СВО, действовали в дальней морской зоне, вели подготовку на учебных полигонах и в местах постоянной дислокации.

Подробности рассказал врио начальника управления боевой подготовки ЧФ капитан 1 ранга Василий Сухоцкис: «Особенностью подготовки органов военного управления, сил (войск) ЧФ явилось совмещение мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки с выполнением боевых задач в ходе СВО. В зимнем периоде обучения проведено 269 зачетных мероприятий боевой подготовки – на 37 больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Выполнено 685 боевых упражнений с применением оружия, из них 38 по фактическим целям в ходе СВО».

Общая наплаванность кораблей и подлодок составила 1906 ходовых суток (145% от плана обучения). Пройдено 101 630 морских миль. Налет авиации флота составил 1915 часов (137% от плана), выполнено 4151 боевое применение (125% от плана). Проведено 38 воздушных боев. Подготовлено более 300 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С учетом участия подразделений морской пехоты в СВО основные усилия были направлены на индивидуальную подготовку военнослужащих, а также на подготовку артиллерийских подразделений. Проведено 432 боевых стрельб отделений, из них ночью – 138; боевых стрельб взводов – 144, из них ночью – 46.

«Мы стремимся стимулировать проявление командирами инициативных действий на тактических учениях с выполнением нестандартных, обманных действий, – продолжал Василий Сухоцкис. – Противника нужно уметь перехитрить, ввести в заблуждение, пустить по ложному следу, сбить с толку. От этого во многом зависит исход боя». На ЧФ организована подготовка личного состава по охране и обороне военных объектов, кораблей и судов флота в составе боевых расчетов постов воздушного наблюдения, противороботной защиты. В составе боевых расчетов подготовку прошли более 500 военнослужащих. Лучшими по итогам боевой подготовки зимнего периода определены бригада ракетных кораблей и катеров, где командиром капитан 1 ранга Валерий Транковский, береговая ракетная бригада, которой командует полковник Алексей Щербак, морской штурмовой авиационный полк под командованием полковника Евгения Долгова.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.