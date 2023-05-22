Российский флот снова обзавелся «Меркурием»

Построенный для Черного моря корабль проекта 20380 пока останется на Балтике

Судостроительный завод «Северная верфь» сообщает о передаче главному заказчику очередного корвета проекта 20380, вооруженного комплексом «Калибр-НК» с дальнобойными крылатыми ракетами. Приемный акт государственных испытаний корвета «Меркурий» 13 мая подписал председатель Комиссии государственной приемки кораблей капитан 1 ранга Виктор Иванов.

Накануне события совместными усилиями заводской сдаточной команды и экипажа военных моряков корабль завершил испытания и проверку бортовых систем, комплексов вооружения, спасательных и специальных средств.

100-метровый корвет «Меркурий» стал пятым кораблем проекта 20380, построенным в Санкт-Петербурге. Выпуск подобной техники налажен и на Амурском судостроительном заводе. По состоянию на май 2023 года восемь корветов проекта 20380 несут службу в ВМФ России, в том числе пять на Балтике («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий», а теперь еще и «Меркурий») и три на Тихом океане. Коллектив предприятия в Комсомольске-на-Амуре ведет строительство еще трех кораблей данного типа. Параллельно с этим «Северная верфь» готовит к сдаче «Строгий» – заключительный в серии корветов, запланированных к постройке в Санкт-Петербурге.

Кроме того, петербуржские судостроители ведут тему кораблей улучшенного проекта 20385. Головной корабль этой модификации «Гремящий» был передан заказчику в 2019 году. Следующим призван стать «Проворный».

«Северная верфь» также занимается проектом 20386, по которому строится головной корабль «Дерзкий». От предшественников этот корвет отличается водоизмещением, повышенным с 2 до 3,5 т, а также корпусом сниженной заметности (выполнен из композиционных материалов по технологии «стелс»). В процессе развития данного семейства кораблей состав их вооружения был усилен зенитным ракетным комплексом «Редут» и дальнобойными крылатыми ракетами, входящими в состав комплекса «Калибр-НК». Сообщается, что универсальные пусковые установки, размещенные на подобных кораблях, позволяют также проводить пуски сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс».

Название «Меркурий» дается боевым кораблям как символ мужества и мастерства русских военных моряков. На российском флоте было несколько судов с таким именем, а также с названием «Память Меркурия» (три корабля). Первым стал парусный 18-пушечний бриг, заложенный в Севастополе в 1819 году и следующим летом вступивший в строй. Он предназначался для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Бриг нес службу на Черном море и принял участие в войте с Турцией 1828–1829 годов.

Под командованием капитан-лейтенанта Алексея Ивановича Казарского 14 мая 1829 года бриг «Меркурий» одержал блестящую победу в неравном бою с парой турецких линейных кораблей. Хотя «Селимие» и «Реал-бей» обладали более чем 10-кратным превосходством по числу орудий, решительность и бесстрашие команды «Меркурия» помогли одержать верх над сильным врагом. С тех пор Алексей Казарский и его подчиненные стали образцом для нескольких поколений русских моряков, а бриг «Меркурий» – легендой на флоте.

Однако получилось так, что некоторое время в составе ВМФ России не было корабля под таким названием, что вызывало недоумение и тревогу в сердцах патриотов страны. Когда в Севастополе с рабочей поездкой побывал президент России Владимир Путин, горожане обратились к нему с просьбой возобновить славную традицию постройки кораблей с именем «Меркурий».

Прерогатива давать названия новым кораблям принадлежит Министерству обороны. Сообразно этому в октябре 2021 года главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов своим приказом распорядился присвоить имя «Меркурий» корвету с заводским номером 1007, строящемуся на «Северной верфи». Первоначально он был заложен как пятый корпус по проекту 20380 и спущен на воду в 2020 году.

Следующим крупным событием в судьбе корабля стал подъем Андреевского флага, что стало возможным после утверждения приемного акта главнокомандующим Военно-морским флотом РФ адмиралом Николаем Евменовым. Командир корвета «Меркурий» капитан 3 ранга Александр Лаврентьев принял из рук Евменова освященный флаг. После напутственно-поздравительных слов и соответствующей команды Георгиевский военно-морской флаг и флаги расцвечивания были подняты на новейшем корабле проекта 20380.

Изначально пятый по счету корвет типа «Стерегущий» постройки «Северной верфи» предназначался для службы на Черном море. Однако проход его через проливы Босфор и Дарданеллы в настоящее время невозможен из-за проведения специальной военной операции на Украине. Согласно конвенции Монтре, правительство в Стамбуле имеет право отклонить заявку Москвы по перемещению российских боевых кораблей из Средиземноморья на Черное море. Поэтому какое-то время «Меркурию» придется служить на Балтике. Как сложатся дальнейшие события, зависит от хода спецоперации, отношений с Турцией и общей ситуации в мире.