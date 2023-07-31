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Naked Science

Boeing отчитался об убытках из-за многострадального проекта Starliner

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Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем
Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем.
Источник изображения: NASA, Boeing

Второй американский пилотируемый и частично многоразовый космический корабль — CST-100 Starliner — не полетел на орбиту в апреле. Испытательная миссия с экипажем на борту в очередной раз сорвалась, старт сначала перенесли на июль, а позднее отложили на неопределенный срок. Опубликованная недавно предварительная финансовая отчетность Boeing показала, какими поистине космическими суммами для компании оборачиваются все эти неурядицы и технические проблемы.

Подразделение BoeingDefense, Space and Security — во втором квартале 2023 года записало в убытки 527 миллионов долларов, сообщил портал SpaceNews со ссылкой на релиз компании. Почти половина этой суммы, 257 миллионов, приходится на проект Starliner. Причем покрыть их какими-либо средствами, кроме собственных, не получится: контракт на разработку и первые несколько запусков корабля подписан с фиксированной ценой оказываемой услуги.

Этот перерасход бюджета — далеко не первый в истории создания CST-100 Starliner. Финальных данных за весь прошлый год еще нет, но к концу третьего квартала 2022-го проект суммарно потребовал дополнительных незапланированных вливаний в размере 883 миллионов долларов. Прибавляя эту сумму к свежим данным, получится 1,14 миллиарда долларов.

Важно отметить, что это не вся картина, а лишь вершина айсберга. Вышеупомянутые 883 миллиона — внеочередные вливания денег в проект (charge against earnings). Они могут быть как «займом» из бюджета, запланированного на более поздние сроки работ, так и внеплановыми дополнительными расходами. Какая часть из обозначенных в этом году 257 миллионов выделена по тому же механизму, а какая представляет собой лишь заранее намеченное использование бюджета, станет известно после публикации окончательных данных.

Иными словами, Starliner явно «влетает в копеечку», но сколько он в итоге будет стоить для Boeing, пока установить не получится.

Напомним, разработка нового пилотируемого корабля началась в 2010 году. Тогда на фоне бюджетных проблем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило программу Commercial Crew Program (CCP). Ее основная идея была в том, что государство покрывало лишь часть расходов на создание корабля. А после его готовности оплачивало рейсы на условиях, близких к рыночным.

В конкурсе участвовали ведущие аэрокосмические компании, в том числе Blue Origin, SpaceX, Sierra Nevada Corporation и Boeing. Первая вышла из CCP по собственной инициативе на третьем этапе, еще несколько отсеялись, оставшаяся троица получила средства для изготовления прототипов. К 2014 году в программе остались только Boeing и SpaceXSierra Nevada не смогла вовремя обеспечить соответствие всем требованиям NASA к проекту. На ее космоплан Dream Chaser ушло чуть более 300 миллионов бюджетных долларов и неизвестное количество собственных средств. Первый полет ожидается в 2023 году.


Старт ракеты Atlas V с кораблем Boeing CST-100 Starliner в мае 2022 года (второй беспилотный тестовый полет). Что интересно, для «Атласа» миссия Boe-CFT станет одним из последних запусков, носитель уходит в историю. Но при этом же — первым пилотируемым стартом этой ракеты[.
Источник: Reuters, Steve Nesius

Финалисты CCP получили пусковые контракты на 2,6 миллиарда долларов каждый с оплатой траншами по факту начала выполнения услуг. То есть в текущий финансовый год NASA переводит компании оплату запусков, запланированных на следующий. Свой первый пусковой контракт SpaceX уже выполнила, его недавно продлили.

После успешного завершения тестовых полетов в 2020 году Crew Dragon обеспечил шесть пилотируемых полетов в интересах NASA и три туристических на коммерческой основе. На разработку корабля из бюджета потратили около 525 миллионов долларов, сколько SpaceX добавила к сумме, Илон Маск не раскрывает.

Что касается Starliner, то детище Boeing до сих пор не может завершить программу тестирования. Подробнее о ней мы рассказывали ранее. В этом году должна состояться финальная тестовая миссия — Boe-CFT, — во время которой кораблю предстоит отработать пилотируемый полет со стыковкой к МКС.

Сегодняшний ход проекта не позволяет назвать даже примерную дату старта, о чем заявляли представители NASA и Boeing. В апреле и мае подготовку к полету прервали из-за того, что в парашютной системе обнаружили детали, к которым есть замечания. В рамках CCP на Starliner выделили больше всего средств — примерно 580 миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Dream Chaser
Компании
Blue Origin
Boeing
NASA
SNC
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
МКС
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