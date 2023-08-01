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РИА Новости

"Пороки и слабости". Ветеран "Альфы" о сорванном теракте на корабле ВМФ РФ

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эксперт Попов о предотвращении теракта на корабле ЧФ: последствия были бы самые печальные

Пресечение попытки устроить теракт на корабле Черноморского флота завербованным Украиной агентом прокомментировал в эфире радио Sputnik член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, задержан служащий ВМФ, завербованный украинской разведкой, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У задержанного изъято два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

В эфире радио Sputnik член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов рассказал, как именно украинские спецслужбы могли завербовать агента.

"Судя по данным, которые представлены, это был неаттестованный сотрудник. Это не военнослужащий. Как таких людей вербуют? Есть понятие "вербовочная уязвимость" – различные пороки, слабости человеческие. Например, известно, что у последних завербованных украинской разведкой была банальная жажда наживы. При вербовочном контакте вербовщик, как правило, говорит, что серьезные уголовные сроки не реальны, любой адвокат развалит дело и так далее. То есть всячески снижает реальную ответственность человека, наказание, которое на самом деле существует. Иногда люди попадают в сложные ситуации, искусственно созданные украинскими спецслужбами. Это могут быть проблемы с близкими родственниками, которые находятся на территории Украины", – сказал Андрей Попов.

Он также отметил, что самодельные взрывные устройства, обнаруженные у злоумышленника, только кажутся незначительными.

"При грамотном расположении взрывного устройства последствия могли бы быть самые печальные, поскольку там находились боевые ракеты, снаряжение. Кроме того, если бы даже взорвали рядом и ничего бы с кораблем не произошло, то эффект мог бы быть от информационной волны. В западной прессе любой такой момент иллюстрируют красивыми картинками, как правило, сделанными на компьютере. Наверняка написали бы, что "корабль был уничтожен"", – заключил Андрей Попов.
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Страны
Россия
Украина
Проекты
ИТ
ЧФ
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