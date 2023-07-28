В ДР Конго считают, что связи с РФ по космосу дадут республике развить свои возможности

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов ранее провел встречу с генеральным директором Географического института республики Мисилу Миа Нсокимиено Эриком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России и Демократической Республики Конго в области космоса позволит республике развивать свои технологические возможности. Об этом заявил генеральный директор Географического института Демократической Республики Конго Мисилу Миа Нсокимиено Эрик, выступая онлайн на саммите Россия - Африка.

"Мы можем сказать, что наше сближение с Роскосмосом позволит [Демократической] Республике Конго развивать свои технологические возможности", - сказал он в ходе сессии "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

В начале июня сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов провел в Москве встречу с Мисилу Миа Нсокимиено Эриком, на которой стороны обсудили возможные совместные проекты в космической сфере.