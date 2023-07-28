Около 20% от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта" пришлось на страны Африки

Генеральный директор организации Александр Михеев отметил, что этот показатель зависит не только от подписанных контрактов, но и от поставок имущества партнерам

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Портфель оружейных заказов по странам Африки составляет почти 20% от общего показателя "Рособоронэкспорта". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Александр Михеев.

"Портфель заказов - очень динамичный показатель. Он зависит не только от подписанных контрактов, но и от поставок имущества партнерам. Сегодня портфель заказов по странам Африки приближается к 20% от общего показателя "Рособоронэкспорта", - сказал Михеев.

По его словам, ожидается рост показателя за счет договоренностей, достигнутых на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, а также других контрактов на поставки после обеспечения потребностей Вооруженных сил России и решения всех задач специальной военной операции.

"Саммит дает мощный стимул военно-техническому сотрудничеству России с африканскими государствами. Так, начиная с 2019 года, когда мероприятие прошло впервые в Сочи, "Рособоронэкспорт" подписал более 150 контрактов со странами Африки", - подчеркнул Михеев.

Сейчас компания осуществляет военно-техническое сотрудничество с 43 странами Африки. Новыми партнерами после первого саммита Россия - Африка стали пять государств континента.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девиз мероприятия (как и в предыдущий раз) - "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.