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Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Космические силы США выбрали оператора OneWeb для предоставления услуг спутниковой связи. Об этом сообщает SpaceNews.

В организованном Космическими силами тендере приняли участие 25 компаний, из которых было выбрано 16. Кроме OneWeb, в их число вошли такие компании, как ARINC, Artel, Capella Federal, BlackSky, SES Space & Defense, Hughes Network Systems, Inmarsat Government, KGS, Intelsat General Communications, PAR Government, RiteNet, Satcom Direct Government, SpaceX, Trace Systems и UltiSat.

Отобранные подрядчики в течение следующих пяти лет будут конкурировать за заказы на общую сумму до 900 миллионов долларов. В задачи подрядчиков входят, в частности, услуги по предоставлению широкополосной спутниковой связи, радиолокационных данных и навигации.

В марте издание сообщило, что запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb завершен.

В феврале начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что группировки типа OneWeb или Starlink могут угрожать контролю за российскими стратегическими ядерными силами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Ядерный щит
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