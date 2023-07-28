Представитель Белого дома: Мы не собираемся направлять контрнаступление Украины в особое русло, как советуют и делают «диванные генералы»

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Координатор Совета безопасности в администрации США Джон Кирби ответил на вопрос журналистов о том, какие меры готовится предпринять Вашингтон в связи с событиями на украинском фронте. Также у Кирби поинтересовались, считает ли администрация Джо Байдена, что наступление украинских войск идёт успешно.

Кирби заявил, что успешность или неуспешность украинского контрнаступление «определить сложно». При этом он сразу же добавил, что президент Украины Зеленский определил ход контрнаступления ВСУ следующим образом:

Оно идёт не так быстро, как хотелось бы.

Джон Кирби:

Мы не будем занимать какую-то особую позицию в связи с небыстрым ходом украинского контрнаступления. Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло, как советуют и делают «диванные генералы».

По словам представителя Белого дома, украинские власти сами должны «оценивать свой прогресс в сравнении с изначальными планами».

Кирби:

И они уже и так его оценивают. Как я уже сказал, президент Зеленский заявил, что движение войск идёт медленнее, чем хотелось бы.

Напомним, что в NYT вышел материал, где утверждается, что ВСУ перешли к «основной фазе контрнаступления, определив основным направлением для удара южную часть Запорожской области».