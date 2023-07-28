Войти
Военное обозрение

Представитель Белого дома: Мы не собираемся направлять контрнаступление Украины в особое русло, как советуют и делают «диванные генералы»

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Координатор Совета безопасности в администрации США Джон Кирби ответил на вопрос журналистов о том, какие меры готовится предпринять Вашингтон в связи с событиями на украинском фронте. Также у Кирби поинтересовались, считает ли администрация Джо Байдена, что наступление украинских войск идёт успешно.

Кирби заявил, что успешность или неуспешность украинского контрнаступление «определить сложно». При этом он сразу же добавил, что президент Украины Зеленский определил ход контрнаступления ВСУ следующим образом:

Оно идёт не так быстро, как хотелось бы.

Джон Кирби:

Мы не будем занимать какую-то особую позицию в связи с небыстрым ходом украинского контрнаступления. Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло, как советуют и делают «диванные генералы».

По словам представителя Белого дома, украинские власти сами должны «оценивать свой прогресс в сравнении с изначальными планами».

Кирби:

И они уже и так его оценивают. Как я уже сказал, президент Зеленский заявил, что движение войск идёт медленнее, чем хотелось бы.

Напомним, что в NYT вышел материал, где утверждается, что ВСУ перешли к «основной фазе контрнаступления, определив основным направлением для удара южную часть Запорожской области».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
17.04.2023
Развитие Бундесвера: чего удалось добиться новому главе Минобороны ФРГ Писториусу? - Мнения ТАСС
20.12.2022
Европа дистанцируется от США
16.08.2022
Свыше 40 государств призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Киева
16.03.2022
Российские военные захватили иностранное оружие в Киевской области
01.07.2021
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
25.04.2014
Boeing предупредил об угрозе для производства в случае перебоев с поставками из России
02.06.2011
Сила отечественного машиностроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410