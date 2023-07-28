Войти
ТАСС

Лондон заявил, что наступление ВСУ идет по плану, который помогали составить союзники

232
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Libkos

В настоящий момент Украина оправдывает ожидания Великобритании, добавил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Наступление ВСУ в целом развивается в соответствии с планом, который Киеву помогали составить его западные союзники. Об этом в интервью газете Daily Telegraph заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы, - сказал он. - Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю".

Хиппи, который уже в сентябре может сменить Бена Уоллеса в кресле главы Минобороны, будучи одним из фаворитов на этот пост, добавил, что Россия "никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады". По его словам, медленные темпы наступления ВСУ оправданы необходимостью беречь технику и живую силу для последующего прорыва.

Издание также приводит мнение высокопоставленного западного чиновника, который подверг критике выводы конфиденциального доклада Бундесвера, в котором ВСУ и их тактике была дана невысокая оценка из-за того, что украинские офицеры не хотят следовать западным моделям ведения боевых действий.

"Эти оценки не очень справедливы. Украинцы будут использовать технику так, как им представляется правильным, а комментировать что-то, находясь за тысячи километров от линии фронта, весьма трудно. <...> Мы по-прежнему ждем, когда Украина задействует второй эшелон на том направлении, которое выберет", - заявил источник издания. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Похожие новости
02.06.2023
Москва пойдет на крайние меры в ответ на русофобию Лондона
06.03.2023
Разведка доложила – анализ подкачал
04.12.2019
Обозреватель (Украина): останемся один на один с Россией?
20.02.2019
Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка
03.07.2015
Совсем не русский бизнес
18.03.2015
Шведское оружие на службе диктатур
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410