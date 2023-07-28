Лондон заявил, что наступление ВСУ идет по плану, который помогали составить союзники

В настоящий момент Украина оправдывает ожидания Великобритании, добавил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Наступление ВСУ в целом развивается в соответствии с планом, который Киеву помогали составить его западные союзники. Об этом в интервью газете Daily Telegraph заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы, - сказал он. - Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю".

Хиппи, который уже в сентябре может сменить Бена Уоллеса в кресле главы Минобороны, будучи одним из фаворитов на этот пост, добавил, что Россия "никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады". По его словам, медленные темпы наступления ВСУ оправданы необходимостью беречь технику и живую силу для последующего прорыва.

Издание также приводит мнение высокопоставленного западного чиновника, который подверг критике выводы конфиденциального доклада Бундесвера, в котором ВСУ и их тактике была дана невысокая оценка из-за того, что украинские офицеры не хотят следовать западным моделям ведения боевых действий.

"Эти оценки не очень справедливы. Украинцы будут использовать технику так, как им представляется правильным, а комментировать что-то, находясь за тысячи километров от линии фронта, весьма трудно. <...> Мы по-прежнему ждем, когда Украина задействует второй эшелон на том направлении, которое выберет", - заявил источник издания.