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Стало известно о расходах Европы на многоразовые ракетные технологии

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MaiaSpace
MaiaSpace.
Источник изображения: wikimedia.org

Стартап MaiaSpace, принадлежащий европейской компании ArianeGroup, по итогам 2022 года потратил 3,49 миллиона евро. Об этом со ссылкой на отчет стартапа пишет European Spaceflight.

Как стало известно, за прошлый год стартап получил общий доход в размере 250 тысяч евро. Как сообщил изданию представитель MaiaSpace, эти средства были получены за «инженерные услуге», которые стартап предоставил двум клиентам.

Расходы компании непосредственно на заработную плату персонала составили 1 125 668 евро, на социальные выплаты сотрудникам — дополнительные 425 175 евро.

European Spaceflight напоминает, что MaiaSpace работает над созданием многоразовой ракеты, предназначенной для выведения в космос небольших спутников. Для этого стартап использует ряд технологий ArianeGroup, в частности, двигатели Prometheus.

В мае издание сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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