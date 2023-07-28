Британия осталась с «дефектными» самоходками: после поставок ВСУ закупка новой САУ затягивается на годы

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После поставок ВСУ 32 британских САУ AS-90 возникла необходимость закрывать образовавшуюся нишу. В связи с этим Лондоном были приобретены 14 шведских самоходок Archer, оставшиеся в распоряжении Стокгольма после отказа закупившей их Норвегии принимать технику с «многочисленными дефектами».

При этом Минобороны Британии утверждает, что это «временное решение», пока армия не получит новую самоходную систему. На данном фоне в парламенте страны поинтересовались у правительства, когда войска получат полноценную САУ.

Первоначальную боеспособность новой артиллерийской системы планируется достичь к 2029 году, а полную боеспособность к 2032 году

- ответил министр по оборонным закупкам Джеймс Картлидж, слова которого приводит издание UK Defence Journal.

Как он пояснил, пытаясь объяснить затягивание сроков приобретения новой САУ, «рассматриваются варианты ускорения процесса закупок, где это возможно».

Со слов министра, вероятными претендентами являются гусеничная самоходная гаубица Hanwha K9 Thunder кал. 155 мм/52 [южнокорейского происхождения] и колесная САУ KMW 155 на шасси БТР ARTEC Boxer 8х8 [ФРГ].

Артиллерийские системы Archer останутся на вооружении в качестве временной замены, пока не поступит на вооружение новая платформа

- заявил министр.