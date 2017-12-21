Норвегия вооружится южнокорейским "Громом"
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САУ K9 Thunder.
Источник: defensenews.com
Скандинавские страны по достоинству оценили южнокорейскую артиллерию — вслед за Финляндией самоходными гаубицами K9 Thunder ("Гром") вооружится Норвегия. Вчера, 20 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Норвегии заключило с компанией Hanwha Land Systems контракт на поставку партии самоходок.
Согласно подписанному документу, в период с 2019 по 2021 год компания Hanwha Land Systems должна поставить вооружённым силам Норвегии 24 САУ K9 Thunder. Кроме того, контракт включает в себя опцион (право первоочередного выкупа) на ещё 24 таких машины. Стоимость сделки оценивается в 1,8 млрд крон ($215 млн) и включает в себя поставку машин снабжения K10, боеприпасов, тренажёров, сопутствующего оборудования, а также обучение и полную техническую поддержку самоходок на весь срок их службы.
На вооружении норвежской армии K9 Thunder заменит морально устаревшие САУ M109A3GNM. Южнокорейская гаубица победила в тендере, в котором также участвовали немецкий Panzerhaubitze 2000 от компании Krauss-Maffei Wegmann, французский Caesar от компании Nexter и современная модификация M109 Krait от швейцарской компании RUAG.
K9 Thunder — 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработку новой САУ Минобороны Южной Кореи заказало компании Samsung Techwin в 1989 году, а спустя десять лет первая K9 Thunder поступила на службу. Установка может с высокой точностью поражать цели с расстояния свыше 40 км, а при использовании "умных" снарядов Excalibur — с дистанции свыше 50 км. В июне прошлого года южнокорейское военное ведомство объявило о планах существенно модернизировать K9 Thunder — полностью роботизировать её башню, уменьшив численность экипажа с пяти до двух человек.
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21.12.2017
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