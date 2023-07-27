The Washington Post: Украина стала лабораторией для разработки и испытания дронов с ИИ

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Украинский конфликт уже неоднократно доказал, что беспилотники играют ключевую роль в современных вооруженных противостояниях. В то же время данное оружие еще не достигло пика своего развития, в связи с чем Украина сегодня стала некой «лабораторией» для разработки и испытания дронов, в том числе, с искусственным интеллектом, пишут эксперты Джон Хадсон из Вашингтона и Константин Худов из Киева в статье для газеты The Washington Post.

На открытом испытательном полигоне в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь с оператором после того, как подвергся атаке с помощью оборудования для создания электронных помех. При этом вместо того, чтобы рухнуть на землю, дрон устремился к своей цели и уничтожил ее

- говорится в материале.

Со слов авторов, вышеупомянутый беспилотник избежал участи тысяч других дронов в этой войне, полагаясь на новое программное обеспечение, основанное на ИИ. Последнее учитывает электронные помехи, которые в настоящее время широко используются ВС РФ, стабилизируя дрон и удерживая его на запланированном маршруте.

В статье говорится, что подобная технология искусственного интеллекта, разрабатываемая все большим числом украинских компаний, производящих БПЛА, является одним из нескольких инновационных прорывов, происходящих на внутреннем рынке страны.

Между тем, как пишут эксперты, Украина, которая ранее славилась своим сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является очевидным местом для инноваций в области беспилотных летательных аппаратов.

Впрочем, подобный нонсенс весьма просто объяснить. Авторы пояснили, что текущий конфликт превратил страну в своего рода «суперлабораторию» изобретений, привлекающую инвестиции от крупных зарубежных бизнесменов, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта. В итоге, более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников и спонсирующихся из-за рубежа, в настоящее время работают рука об руку с военными, чтобы собрать как можно больше данных для дальнейшего усовершенствования разработок в сфере БПЛА.

Это гонка технологий 24/7. Проблема в том, что каждый продукт в каждой категории должен ежедневно меняться, чтобы получить преимущество

- заявил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Чиновник на данный момент отвечает за программу «Армия беспилотников», направленную на максимально эффективное использование Киевом разведывательных и ударных беспилотников, чтобы компенсировать большое преимущество России в воздухе и артиллерийской мощи.

На Западе вы не можете просто включить глушилку и создавать помехи в больших частях спектра только для того, чтобы протестировать свой продукт. Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую оцепленную территорию. Вот почему это одна из областей, где сегодня у Украины есть вполне реальная возможность разработать решение мирового класса

- приводят авторы статьи слова бывшего исполнительного директора Uber Андрея Лисковича, который покинул «Силиконовую долину», чтобы помочь украинским неонацистам.