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Интерфакс-АВН

ОДК завершила подготовку к строительству нового производственного комплекса по выпуску деталей авиадвигателей в Москве

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Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе "Ростеха") завершила подготовительные работы для строительства нового промышленного комплекса, который займется выпуском деталей авиадвигателей для самолетов и вертолетов, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Сейчас разработана проектно-сметная документация, согласован внешний вид всех новых объектов строительства на территории нашего предприятия. Завершены тендерные процедуры по определению подрядчиков для ведения строительных работ. В ближайшее время ожидаем получение разрешения на строительство в соответствии с установленными регламентами трех объектов: центры компетенций "Коробки приводов и агрегатов", "Компрессор вертолетных двигателей" и Центра аддитивных технологий", - заявил руководитель ПК "Салют" Алексей Громов, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным ОДК, новый производственный комплекс общей площадью более 77 тыс. кв. м. объединит под одной крышей предприятия ММП им. Чернышева, ПК "Салют" и Центра аддитивных технологий "Ростеха". Новые объекты будут возводиться на территории ПК "Салют" на проспекте Буденного в Москве - там уже демонтированы старые корпуса, расчищены и подготовлены площади, ведутся инженерные работы.

"Трудовые коллективы двух предприятий ОДК ММП им. Чернышева и ПК "Салют" продолжат работать в тесной кооперации по производству деталей газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов на территории нового объекта, сохранив свою идентичность и названия", - сказали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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