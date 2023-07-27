"Новый тип угрозы". Это российское оружие стало серьезной проблемой для ВСУ

Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал серьезной проблемой для ВСУ в ходе недавно начавшегося контрнаступления, сообщает SVT. Обычным системам ПВО тяжело обнаружить этот "новый тип угрозы", который способен с высокой точностью поражать вражескую технику.

Как мы уже сообщали, украинское контрнаступление продвигается медленно. Российские силы возвели прочные линии обороны и активно используют для подавления украинских целей ударные вертолеты Ка-52.

Еще одно оружие из российского арсенала — ударный беспилотник "Ланцет". Последняя модель беспилотника, сравнительно дешевая в производстве, преодолевает расстояние до сорока километров. Таким образом, русские могут бить далеко вглубь за линию фронта, где часто располагаются ракетные батареи, радиолокационные системы и другие ценные цели.

"Новый тип угрозы"

Пророссийские блогеры активно публикуют в соцсетях ролики, как "Ланцеты" выбивают военную технику, переданную Украине Западом, — например, те же немецкие танки "Леопард".

"Русские создали новый тип беспилотника-камикадзе. Он рассчитан на точные удары по, главным образом, тяжелой технике и, судя по всему, успешно себя зарекомендовал, — объясняет подполковник Юхан Хуовинен. — Утверждается, что он показал высокую эффективность. Судя по всему, они не сильно отличаются от иранских барражирующих боеприпасов типа "Шахед", но зато российского производства, и это всячески подчеркивается. Их производит компания Zala, часть концерна "Калашников".

"Беспилотник запускается по указанным координатам, и на заключительной стадии переходит под управление оператора, который и выбирает конкретную цель", — продолжает он.

"Ланцеты" тяжело обнаружить обычной ПВО, поэтому украинские солдаты пытаются сбивать их из пулемета. Россия утверждает, что наладила их массовый выпуск.

"Откуда берется "начинка"? Ну, в России же сохранилось отечественное производство, — говорит Хуовинен. — Зато у нее могут возникнуть проблемы с оптоэлектроникой — чтобы беспилотник "видел" цель". Вопрос в том, сможет ли Россия поддерживать производство в больших масштабах. Российские СМИ называют очень высокие цифры, в действительности они могут оказаться значительно ниже".

"В любом случае этот новый тип угрозы способен поражать технику с высокой точностью. Поэтому в будущем Украине наверняка понадобится некая новая система защиты", — заключил он.

Сообщается, что последняя модель "Ланцета" может нести бомбу весом до пяти килограммов. В интервью информационному агентству Reuters солдаты четырех артиллерийских расчетов ВСУ назвали именно "Ланцеты" одной из главных угроз на поле боя в сложившейся обстановке.

Автор статьи: Эрик Нурдберг (Erik Norbergh)