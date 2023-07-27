Минобороны Польши: Варшава оказала Украине военную помощь на сумму 3 млрд. евро

ЦАМТО, 26 июля. Польша оказала Украине военную помощь на сумму 3 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил специализированный портал Defence24 со ссылкой на ответ польского Минобороны.

"Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 млрд. евро", – пишет портал.

Отмечается, что в апреле 2022 года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на 1,5 млрд. евро. За год эта сумма возросла на один миллиард евро, при этом помощь еще на 500 млн. евро была предоставлена в течение последних 3-4 месяцев.

"За последние пару месяцев произошло значительное увеличение поддержки", – говорится в сообщении портала.

Минобороны Польши, в свою очередь, указывает на то, что более подробная информация о военной помощи Украине является конфиденциальной.