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Спецназ ВМС США вооружили мини-подлодками

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Аппарат DCS
Погружной боевой аппарат DCS (Dry Combat Submersibles).
Источник изображения: www.lockheedmartin.com

Силы специальных операций (ССО) Военно-морских сил (ВМС) США получили на вооружение мини-подлодки Dry Combat Submersible (DCS). Об этом со ссылкой на компанию Lockheed Martin сообщает The Drive.

Корпорация поставила Пентагону две мини-субмарины, при этом еще одна строится.

Подробная информация о характеристиках мини-подлодок не раскрывается. Известно лишь, что DCS имеет полное водоизмещение 30 тонн, длину 12 метров и максимальную дальность плавания 120 километров при скорости движения пять узлов. Также сообщается, что мини-субмарина способна погружаться на глубину 100 метров, а для ее работы необходим экипаж из трех человек. Кроме этого, внутри DCS есть место для восьми человек или подходящего по габаритам груза массой до одной тонны.

В настоящее время мини-субмарина допускает запуск с борта большого десантного корабля.

Ранее эксперт Владимир Ераносян сообщил, что недавнюю атаку на Крымский мост могли совершить дроны производства норвежской компании Kongsberg.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Компании
Kongsberg
Lockheed-Martin
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