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Раскрыты возможные модели атаковавших Крымский мост дронов

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Автономный необитаемый аппарат Kongsberg Maritime HUGIN
Автономный необитаемый аппарат Kongsberg Maritime HUGIN.
Источник изображения: invoen.ru

Атаку на Крымский мост могли совершить дроны норвежского производства Kongsberg Defence. Возможные модели аппаратов в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскрыл эксперт бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

«Это дроны надводного типа, которые могут запускаться с берега либо с какого-то судна. Длина около 5,5 метра, взрывчатки там может быть от 60 до 200 килограммов», — отметил аналитик.

Кроме того, по его мнению, речь может идти об устройствах украинского производства «Микола-3». Указанный морской ударный беспилотник создан на основе австрийского двигателя, он способен работать автономно до 80 часов.

Ераносян также предположил, что террористическая команда действовала вблизи локации самой атаки, к примеру, с берега, а сам аппарат мог быть собран или доставлен к мосту по частям. Специалист также выразил мнение, что правоохранительным органам необходимо проверить ближайшие эллинги, ангары и гаражи, так как диверсанты могли работать с территории Крыма.

Ранее источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта сообщил, что Крымский мост восстановят за две-три недели. Он сослался на предварительные результаты экспертиз на месте происшествия.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что примерно в 3:05 по московскому времени мост атаковали два надводных беспилотника Украины, в результате чего было повреждено дорожное полотно. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Kongsberg
Проекты
БПЛА
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