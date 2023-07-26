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ТАСС

Россия подписала со странами Африки более 150 контрактов на $10 млрд с 2019 года

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

За это время присутствие Рособоронэкспорта расширилось еще на пять государств континента, сообщил гендиректор компании Александр Михеев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия 2019 года подписала со странами Африки более 150 контрактов на $10 млрд, заявил журналистам генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Саммит Россия - Африка дает мощнейший стимул укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях - политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Для "Рособоронэкспорта" саммит - уникальное событие, которое позволяет находить новые точки роста во взаимодействии с партнерами. По результатам переговоров на полях первого саммита в Сочи мы увидели очень высокую пролонгированную конверсию. С 2019 года по настоящий момент мы подписали свыше 150 контрактных документов с африканскими партнерами и пополнили свой портфель заказов на более чем $10 млрд. За это время наше присутствие расширилось еще на пять государств континента", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Глава компании отметил, что госкорпорации "Ростех", "Рособоронэкспорту" и другим компаниям из РФ саммит Россия - Африка помогает сохранить и укрепить связи с традиционными партнерами, найти надежных заказчиков и начать освоение новых сегментов рынка. 

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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