"Рособоронэкспорт" сообщил о подписании со странами Африки контрактов на $10 млрд за последние 4 года

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" с 2019 года заключил свыше 150 оружейных контрактов со странами Африки, заявил глава компании Александр Михеев.

"По результатам переговоров на полях первого саммита в Сочи мы увидели очень высокую пролонгированную конверсию. С 2019 года по настоящий момент мы подписали свыше 150 контрактных документов с африканскими партнерами и пополнили свой портфель заказов на более чем $10 млрд. За это время наше присутствие расширилось еще на пять государств континента", - заявил Михеев, чьи слова во вторник привела пресс-служба компании.

В пресс-службе сообщили, что компания примет участие во втором саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, который пройдет в петербургском "Экспофоруме" 27-28 июля 2023 года.

"Миссия "Рособоронэкспорта" на втором саммите Россия-Африка - выработать с делегациями более чем 30 стран континента, приехавшими в Санкт-Петербург, концепции борьбы с основными вызовами глобальной африканской архитектуре безопасности", - заявил Михеев.