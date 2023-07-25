Часики тикают. На контрнаступление у ВСУ осталось всего три месяца

Угроза для Украины растет: у ВСУ остается очень мало времени на контрнаступление, сообщает CNBC. Через три месяца у них закончатся артиллерийские боеприпасы, а в стране начнется распутица. И провал операции станет неизбежной реальностью, считают военные эксперты.

Холли Эллиат

Ключевые моменты:

— Военные аналитики предупреждают, что окно возможностей для прорыва российской обороны и захвата территорий может в скором времени закрыться.

— Украина вела подготовку контрнаступления зимой, когда российские войска укрепляли свои позиции вдоль всей 900-километровой линии фронта.

— "Киев рассчитывал, что контрнаступление наберет силу, и он сможет продолжать продвижение на юге более быстрыми темпами. К сожалению, этого не произошло", — сказал специалист по военной разведке.

Украинское наступление идет намного медленнее, чем многие ожидали. Сегодня военные эксперты предупреждают, что окно возможностей ВСУ для прорыва российской обороны и захвата территорий может в скором времени закрыться.

Киев начал контрнаступление в июне после нескольких месяцев подготовки, но ход операции вызывает разочарование у некоторых наблюдателей, которые надеялись на более стремительное "освобождение" контролируемых русскими территорий на юге и востоке.

Пока зимой Украина планировала свою контратаку и ждала поставок дополнительной военной техники от союзников, российские войска укрепляли свои позиции вдоль всей 900-километровой линии фронта от границы Харьковской и Луганской областей на северо-востоке до Херсона на юго-западе.

Военные аналитики отмечают, что оборона ВС РФ выстроена в несколько последовательных рубежей и в некоторых случаях в глубину доходит до 30 километров. Она состоит из минных полей, противотанковых заграждений и обширной сети окопов, траншей и блиндажей, которые прикрываются российскими беспилотниками, артиллерией и вертолетами.

Маленькое окно возможностей

Одна из главных проблем для Украины заключается в том, что время на прорыв российской обороны у нее ограничено. Для того, чтобы добиться серьезных успехов, у ВСУ осталось лишь несколько летних месяцев.

Военный аналитик и бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк (Michael Clarke) считает, что первая фаза операции, начатая с целью зондирования защиты противника, тянется слишком долго.

"Всегда считалось, что наступление будет проходить в два этапа. Первый — прощупывание обороны противника с целью выявления слабых мест на линии фронта со стороны России, а второй — ввод в бой крупных сил. Мы завязли на первом этапе, который оказался продолжительнее, чем предполагали украинцы", — заявил Кларк.

"Если этот первый этап затянется сильнее, у ВСУ останется мало времени до смены погоды и до начала второй фазы", — объяснил он. Кларк считает такое развитие событий маловероятным, однако отмечает, что из-за нехватки времени Киев может бросить в бой части, которые планировалось использовать на втором этапе контрнаступления, сделав это с опережением графика. По его словам, именно на это надеется Москва.

"Опасность заключается в том, что они [ВСУ] не смогут задействовать свои основные силы в достаточном количестве, чтобы добиться успеха и сформировать мощный ударный кулак к моменту начала, — добавил Кларк. — Я смотрю на это наступление без пессимизма, но опасность неудачи усиливается, а часы тикают".

Один из наиболее серьезных сдерживающих факторов — это неизбежная смена погоды. Осенью на Украине начнется снискавшая дурную славу распутица, и тогда проводить наступление станет намного сложнее, — а порой из-за непроходимых дорог и полей практически невозможно.

Специалист по военной разведке и глава компании Rochan Consulting Конрад Музыка (Konrad Muzyka) отметил, что погода всегда влияла на действия Киева.

"Думаю, украинцы рассчитывали, что контрнаступление наберет силу, и они смогут продолжать продвижение на юге более быстрыми темпами. К сожалению, этого не произошло", — сказал он.

"Мне кажется, будет справедливым отметить, что у украинцев осталось три месяца, после чего у них закончатся артиллерийские боеприпасы и износятся орудийные стволы. Три месяца до новой распутицы", — добавил Музыка.

Утраченный наступательный порыв

Масштабы проблем, которые угрожают Украине, стали очевидны, когда в ходе операции на начальном этапе был утрачен наступательный порыв. Тогда ВСУ удалось отбить несколько занятых поселений на юге, но потом силы иссякли.

Однако Киев заявляет, что его войска проводят контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках, причем на фоне активизации атак со стороны России. Министерство обороны Украины утверждает, что с июня ВСУ "освободили" около 210 квадратных километров занятых территорий. Тем не менее становится все более понятно, что контрнаступление превращается в борьбу на истощение.

"Украинцы обычно говорят что-то типа „мы захватили траншею“, „мы продвинулись вперед на 500 метров“ и так далее. Но, по сути дела, мы замечаем, что они ведут очень тяжелые бои", — сказал Музыка.

"Это напоминает мне сражения, которые мы видим с середины прошлого года, когда одна сторона пытается подвинуть линию фронта, а другая прочно окопалась и старается не допустить никаких прорывов", — добавил он.

По словам эксперта, атаки ВСУ на российские позиции продолжаются, и пока они проводятся довольно успешно, однако темпы продвижения, скорее всего, будут низкими. Кроме того, из разговоров с украинскими солдатами на линии фронта ему стало ясно, что у них очень мало надежд на какие-то серьезные успехи и прорывы в ходе контрнаступления.

"Спустя два-три месяца все это превратится в тяжелую и затяжную борьбу на изнурение", — отметил Музыка.

"Цель заключается в продолжении продвижения и в медленном освобождении одной траншеи за другой. Бронированные средства применяются очень ограниченно из-за активного использования русскими противотанковых управляемых ракет, артиллерии и так далее. В таких условиях использовать смешанные боевые порядки в составе танков и пехоты слишком рискованно".

"Украинцам придется двигаться вперед постепенно, нанося удары по тылу противника в надежде на то, что русские на севере будут измотаны, и ВСУ сумеют нарастить темпы наземного наступления. Но я не знаю, в какой мере такая тактика окажется успешной", — добавил Музыка.

Украина и ее союзники говорят об успехах

Украина первой признала, что ее войска действуют в "исключительно трудных условиях", как сказала на этой неделе представительница военного ведомства страны. Она заявила, что темпы контрнаступления оказались ниже ожидаемых, и ВСУ не удалось молниеносно добиться результатов, как это было в ходе аналогичных действий в прошлом году. Тогда ВСУ "освободили" часть Харьковской области на северо-востоке и Херсонской на юге.

Советник украинского министра обороны Юрий Сак выступил в защиту тех успехов, которых добились ВСУ, и вновь призвал союзников поставить Киеву истребители, от чего те пока отказываются.

"Если принять во внимание, что мы проводим наступательные операции на фронте длиной 900 километров, то вы, наверное, сделаете вывод, что идут они довольно успешно", — заявил он. По его словам, "если учесть миллионы установленных мин, длину траншей и укрепленных рубежей обороны, а также то, что мы ведем боевые действия без поддержки авиации, а русские сохраняют превосходство в воздухе, то продвижение можно назвать устойчивым и позитивным".

Союзники Украины по-прежнему настаивают, что будут поддерживать ее столько, сколько потребуется. Отвечая в понедельник на вопрос о том, считает ли он контрнаступление провальным, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил: "Это отнюдь не провал. На мой взгляд, пока еще слишком рано делать такого рода заявления".

"Думаю, предстоит еще много боевых действий. И повторю сказанное ранее: это будет делом долгим, сложным, кровавым".