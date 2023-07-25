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Интерфакс-АВН

Путин подписал закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий для некоторых категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил РФ.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение предельного возраста касается граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст тех из них, кто относится к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Однако до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане, находящиеся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

Закон также предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождение военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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