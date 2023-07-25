Ключевые навыки

Военный историк Дмитрий Болтенков — о целях ударов по портам Одессы

В начале специальной военной операции ВМС Украины располагали пунктами базирования кораблей и судов в Одессе, Очакове, Бердянске и Мариуполе. Различные береговые объекты ВМСУ — базы морской пехоты, учебные центры, радиолокационные посты и прочие вспомогательные силы — располагались на территории Одесской, Николаевской и других областей.

В течение весны-лета 2022 года корабельный состав ВМСУ стал практически нулевым. Если что-то из катеров и осталось, то в море их выпускать — однозначно дорога в одну сторону. Примечательно, что Владимира Зеленского недавно доставляли на остров Змеиный на обычной моторной лодке.

Вместе с тем ВМСУ начали активно развивать направление морских беспилотных систем — как катеров, так и подводных аппаратов. Если до 18 июля 2023 года действовала зерновая сделка, в ходе которой Одессу и Одесский регион особо не трогали, то атака на Крымский мост сняла все ограничения, да и сама зерновая сделка ушла в прошлое.

В результате каждый день по объектам ВМСУ и объектам, обеспечивающим деятельность портовых комплексов Одессы, наносятся удары. В частности, уже уничтожены цеха, где собирались морские беспилотные системы, и другие военные объекты в Одессе, Черноморске, Николаеве и других городах. Порт Южный наши силы пока не трогают. Между прочим, ВМСУ собирались сделать там пункт базирования передаваемых им катеров береговой обороны типа «Айленд».

Некоторые комментаторы требуют превратить портовые комплексы, находящиеся под контролем Украины, в пыль. Но это невозможно. Морской порт — сложный инфраструктурный комплекс, состоящий из причалов и объектов хранения и перегрузки грузов — пакгаузов, железных дорог, складов, портовых кранов. Сами причалы — гидротехнические объекты, как правило строящиеся из железобетона и способные выдерживать удары морской волны до 10 баллов.

Одесса, по сути, является транспортным хабом, состоящим из трех портов, — собственно Одесского портового комплекса, и портов Черноморск (ранее назывался Ильичевск) и Южный. Кстати, единственный в мире аммиакопровод Тольятти — Одесса на самом деле заканчивается в Южном, где и находится комплекс по переработке этого вещества — Одесский припортовый завод.

Причальные стенки Одессы имеют длину 10,2 км, Черноморска — 6 км, Южного порта, самого крупного на Украине по грузообороту в 2020 году (почти 62 млн т) — 2,7 км. Чтобы разрушить эти причалы, требуются даже не сотни тонн взрывчатки, а тысячи, что делает задачу полного уничтожения порта обычными средствами нереальной.

Примечательно, что, когда советские и немецкие войска оставляли Одессу в октябре 1941 года и в апреле 1944 года соответственно, они прикладывали определенные усилия к затруднению использования противником портовых мощностей, но задача полного разрушения причалов даже не ставилась в силу невозможности это сделать. Вообще, в ходе Второй мировой войны случаи полного разрушения портов были крайне редки. Гораздо проще было затопить на входе в него какое-нибудь судно, чем тратить взрывчатку и время для уничтожения капитальных причальных сооружений.

Чтобы разнести причалы в таком порту, как Одесса, надо организовывать авианалет из 1000 бомбардировщиков на одну цель. Так англичане бомбили города немцев в годы Второй мировой. Даже в таком случае частичное, не говоря уже про полное, уничтожение причалов — вопрос крайне сомнительный.

Куда более логично наносить удары по ключевым объектам на территории порта — наземным комплексам терминалов, пунктам управления движения судов или портовым кранам. Последние — удобная цель, металлический радиозаметный объект больших габаритов. Без них погрузка-разгрузка может осуществляться только силами докеров-биндюжников вручную, как в царские времена. При этом биндюжников сперва надо найти.

А не будет кранов, об инициативах министра иностранных дел Украины по «конвоям мира» можно забыть.

Автор — военный историк

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