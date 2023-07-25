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Известия.ru

Глава МО Украины выразил надежду на принятие страны в НАТО в 2024 году

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Министр обороны Украины Резников спрогнозировал, что страну примут в НАТО в 2024 году

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников надеется, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Об этом 23 июля он упомянул в интервью CNN.

По словам Резникова, в 2024 году Североатлантический альянс отмечает 75-летие, а летний саммит в Вашингтоне может стать «очень важным» моментом в истории Украины.

Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен, а до тех пор Киеву следует готовиться и проводить необходимые реформы, чтобы соответствовать стандартам организации.

Ранее, 20 июля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.

До этого, 11 июля, сам Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение в блок. При этом большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением Зеленского. Уточняется, что члены американской делегации «были в ярости». Некоторые политики НАТО заявили, что украинский лидер таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

На первой встрече в рамках саммита члены НАТО 11 июля опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

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