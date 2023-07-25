В РФ начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

Срок подачи заявок для сотрудников IT-компаний - до 8 августа, для самих компаний - до 11 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва начался в России. Как сообщали ранее в Минцифры РФ, сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через "Госуслуги" до 8 августа, а сами организации - отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа.

Сотрудники IT-компаний для отсрочки должны иметь российское гражданство, а также входить в возрастную группу от 18 до 27 лет. Критерием также является высшее образование по специальности, которая есть в перечне, составленном министерством.

Кроме того, они должны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, сама компания должна быть аккредитована до 11 августа. Требование к стажу не предъявляют, если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 октября по 31 декабря 2023 года.