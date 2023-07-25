Американские журналисты увидели, почему застрял контрнаступ

Целый месяц корреспонденты New York Times наблюдали за ходом борьбы на украинском фронте. Достаточно времени, чтобы поговорить о проблемах с военными и сделать собственные выводы. Людские потери, накопившаяся усталость, разномастная старая техника и боеприпасы, собранные со всего света, решительно настроенный противник и его укрепленные позиции препятствуют достижению целей контрнаступа.

Томас Гиббонс-Нефф

Месяц репортажей журналистов New York Times показал, что боевые действия в основном зашли в тупик, а Украина столкнулась с множеством препятствий в борьбе против решительного врага.

Репортаж из окрестностей Авдеевки, Украина, 23 июля 2023 года

В штабе одного из батальонов 53-й механизированной бригады ВСУ пахнет свежесрубленными соснами. Запах идет от деревянных опорных балок в лабиринте траншей подразделения возле города Авдеевки, где ведутся бои.

В главном командном пункте мониторы компьютеров через спутниковый интернет транслируют изображения с небольших дронов для группы украинских солдат, следящих за своей частью линии фронта. В основном они видят жестокий тупик.

По мере того, как война вступает в свой 17-й месяц, боевые действия приобрели четкий ритм. Россия и Украина застряли в смертельной череде атак и контратак. <…> Украинские силы борются с крепкой российской обороной, продолжая наступление на юг, замедлившееся из-за плотных минных полей.

Небольшие территориальные приобретения обходятся слишком дорого. Полевые госпитали, которые были закрыты после боя за восточный город Бахмут, вновь открылись, сообщили волонтеры, а украинские солдаты описали решительно настроенного врага.

"Мы обмениваем наших людей на их людей, и у них больше людей и оружия", — сказал один украинский командир, чей взвод уже дважды потерял всех своих людей с тех пор, как Россия начала СВО в прошлом году.

Этот анализ войны, проведенный New York Times, основан на десятке поездок на линию фронта и интервью в июне и июле с украинскими солдатами и командирами в Донецкой и Харьковской областях, где идут бои.

Эти командировки показали, что украинские военные сталкиваются с целым рядом новых проблем, которые тормозят наступление.

Украина хорошо научилась обороняться — подключила спутниковый интернет Starlink, общедоступное программное обеспечение и подготовила беспилотники, чтобы постоянно следить за российскими войсками с командных пунктов. Но наступательные операции отличаются: Украина добилась незначительных успехов в умении координировать действия войск в наступлении.

Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на атаках траншей, но, понеся потери в десятки тысяч с начала войны, ее ряды часто пополняются менее обученными и возрастными солдатами. Кроме того, если российские силы вытесняются с позиции, они обстреливают ее артиллерией, чтобы украинские войска не могли оставаться там долго.

Боеприпасы в дефиците, кроме того, они привезены из разных стран. Это привело к увеличенному расходу снарядов для поражения цели, говорят украинские военные, поскольку точность разных снарядов сильно различается. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат. "Сейчас это очень большая проблема, — сказал Алексей, командир украинского батальона.

Наконец, в летние месяцы камуфляж и зелень остаются решающими факторами успеха операции на поле боя. Обороняющиеся силы почти всегда имеют преимущество, будь то из-за невидимых траншей или замаскированных подразделений радиоэлектронной борьбы, которые используются, чтобы отбросить атакующие силы.

Получение координат и стрельба

Схема, которую солдат по имени Валерий наблюдал в командном центре, типична для большинства украинских подразделений, воюющих на востоке. В отличие от Соединенных Штатов и других стран НАТО, которые используют сложное военное коммуникационное оборудование для наблюдения за полем боя, украинские войска используют простые в использовании программы, такие как приложения для обмена сообщениями для смартфонов, частные интернет-чаты и небольшие беспилотники китайского производства, чтобы следить за происходящим на линии фронта.

Это специальный, но эффективный коммуникационный пакет, на который наложено разработанное на Украине программное обеспечение, позволяет определять местонахождение своих подразделений и предполагаемые позиции российских войск.

Недостатком этой системы является то, что она почти полностью привязана к спутниковому интернету Starlink. Это означает, что когда украинские подразделения атакуют — при отсутствии маршрутизатора Wi-Fi — требуется больше времени для передачи важной информации, такой как артиллерийские цели, потому что атакующие войска должны связаться с кем-то, у кого есть подключение к Интернету, чтобы вызвать поддержку.

Украинские войска также борются с российскими средствами, которые глушат рации солдат, связывающие их со своими товарищами через Интернет.

"В основном мы получаем координаты через интернет — это безопасно, и как только они нам передаются, мы сразу их используем", — сказал Антон, начальник подразделения автоматических гранатометов.

Известен случай, когда солдаты ВСУ пытались подключить интернет Starlink к бронетранспортеру, чтобы штурмовать российскую позицию, но антенна была прострелена дружественным огнем во время атаки.

В этом месяце система заработала как положено. Украинский беспилотник наблюдал, как земля от лопаты российского солдата накапливалась рядом с копаемой им траншеей: это была приоритетная цель. Новая траншея означала, что российские войска приближаются к украинским позициям и станут еще одним укреплением для атаки украинских войск.

Координаты траншеи были отправлены через смартфон, и через несколько минут по обе стороны от российского солдата раздались взрывы из автоматического гранатомета Mk 19.

Расчистка траншей: опасно и необходимо

Отряд украинских солдат из 59-й бригады весь промок от пота. Это был конец июня, и они выполняли одно и то же упражнение — всего в нескольких милях от линии фронта штурмовали учебную траншею бесчисленное количество раз, пробираясь по заросшей траве, имитируя стрельбу из автоматов Калашникова, отдыхая и делая это снова и снова.

Цель повторения состояла в том, чтобы автоматизировать действия, и когда новая группа мобилизованных солдат в возрасте от 25 до 40 лет, наконец, добралась бы до линии фронта, они не дрогнули, атакуя хорошо защищенную российскую траншею.

"Мы еще не участвовали в боевых действиях, но готовимся к ним", — сказал Николай, один из младших солдат в группе.

Поскольку война идет второй год и обе армии хорошо освоили строительство и защиту укреплений, штурм траншей стал одной из самых опасных и необходимых задач для украинских войск, пытающихся вернуть себе территорию. Обучение более специализированным навыкам, например, для снайперов, было отодвинуто на второй план в пользу траншейных атак.

В районе города Бахмут, который был захвачен русскими в мае, украинские силы добились прогресса на флангах города, потому что у российских сил было меньше времени, чтобы окопаться. Некоторые элитные украинские подразделения в этом районе умеют атаковать российские окопы, так как имеют хорошую связь и навыки.

Но у других украинских формирований в других частях фронта, истощенных месяцами боев, возникли проблемы с пополнением своих рядов солдатами способными успешно атаковать. Вновь прибывшие представляют собой мобилизованных новобранцев старшего возраста.

"Как вы можете ожидать, что 40-летний будет хорошим пехотинцем или пулеметчиком?" — спросил украинский командир, взвод которого потерял десятки человек. Молодость означает не только лучшую физическую силу, но и то, что молодые солдаты с меньшей вероятностью будут оспаривать приказы.

В последние дни вокруг Бахмута потери украинцев растут, что является побочным эффектом стратегии Украины по сковыванию российских сил в окрестностях города во время контрнаступления на юге страны. Российские силы перебросили в этот район больше артиллерийских подразделений, чтобы, даже если они потеряют траншею в результате украинского штурма, они могли быстро засыпать свои потерянные укрепления артиллерийскими снарядами, вынудив киевские войска отступить с недавно отвоеванной территории.

"Зеленая зона"

За пределами восточного города Северск подразделение украинских военных с американскими 105-мм гаубицами, услышало, как их "соседка", самоходная гаубица, произвела несколько выстрелов. Затем подразделение 105-мм орудий получила свою огневую задачу через смартфон и Интернет Starlink отработать по российскому миномету.

Экипаж скинул маскировочную сетку, дважды выстрелил и снова спрятался. Огневая задача выполнена успешно. Но для многих украинских артиллеристов не все так просто.

Украинские расчеты ориентируются в ассортименте боеприпасов, привезенных из Пакистана, Польши, Болгарии и Ирана, внося корректировки в прицел в зависимости от того, из какой страны боеприпас, а иногда и от их даты выпуска.

Частая стрельба почти всегда вызывает ответный удар. Через двадцать минут после того, как украинская 105-мм гаубица произвела залп, русские открыли ответный огонь, накрыв позицию кассетными боеприпасами —видом снарядов и ракет, которые взрываются и разбрасывают более мелкие взрывные устройства по большой территории. И Россия, и Украина применяли это оружие, хотя во многих странах оно запрещено.

По словам артиллерийского расчета, русские применили кассетные боеприпасы, потому что они не знали точно, где находятся украинцы, поэтому вместо этого они решили накрыть территорию ими в надежде поразить цель где-нибудь среди деревьев.

Одной из определяющих черт летнего боя на востоке Украины является листва. Покрытие танка или артиллерийского орудия камуфляжем украинцы называют "маскировкой", и эта процедура имеет решающее значение, чтобы избежать обнаружения беспилотниками и артиллерийского огня, который обязательно последует. Поля и лесополосы вокруг Бахмута известны украинским военным как "зеленая зона".

По словам солдат 100-й бригады территориальной обороны, за пределами удерживаемого Россией города Кременная, севернее, где преобладают сосновые леса, российские войска часто обстреливают деревья зажигательными боеприпасами, чтобы прожечь листву. На этой линии фронта украинские военные часто доходят до того, что закапывают свой мусор, чтобы скрыться от дронов.

Часто для стрельбы или маневрирования украинским боевым машинам приходится отказываться от любого типа камуфляжа, подвергая их риску, исходящему от другого оружия, которое в последние месяцы распространилось по всей линии фронта: российских беспилотников "Ланцет" с GPS-наведением.

Часто называемые дронами-камикадзе, они вынудили украинскую артиллерию и танкистов принять масштабные меры по сокрытию своих позиций. Некоторые танкисты даже приварили к своим башням самодельную защиту, чтобы попытаться остановить самоподрывающиеся машины.

Примерно в 40 милях отсюда, на другом участке линии фронта, солдаты 15-й отдельной артиллерийской разведывательной бригады контролировали диапазон радиочастот с экранов своих компьютеров и пытались выяснить, как бороться с "Ланцетами". Заглушить их было невозможно, по крайней мере, сейчас.

По словам украинских военных, "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны. Вместо этого их комплекс радиоэлектронной борьбы НОТА пытается заглушить ближайший российский беспилотник, предположительно отправляя координаты на "Ланцет". Но это трудная наука, говорят солдаты.

"Мы точно не знаем, как они общаются, — сказал Марабу, младший сержант, служащий в НОТА.

Другой специалист радиоэлектронной борьбы добавил, что они могут видеть "Ланцеты" только на короткое время на своем экране, когда он включает подключение к потоковому видео, но обычно это длится всего около 15 секунд.

Радиоэлектронная война — это скрытая рука, стоящая за большей частью войны, и российские возможности превосходят возможности украинцев. Российские силы могут обнаруживать сигналы мобильных телефонов и глушить GPS и радиочастоты, и они часто ищут Wi-Fi-маршрутизаторы Starlink, чтобы обстреливать их артиллерией.

"Для нас это очень большая проблема", — сказал Марабу, имея в виду способность российских войск переключать выходную частоту своих беспилотников. Это затрудняет для НОТА определение местоположения дронов.

В этом месяце Марабу наблюдал за российским беспилотником-разведчиком где-то над городом Сватово. Там, где радар "НОТА" не заглушен, Марабу мог только наблюдать, как красные точки каскадом падают на синий фон на его экране: российский беспилотник связывался со своим оператором, отправляя зернистые кадры войны внизу.