Ходаковский задался вопросом, могла ли Россия сосуществовать с превратившейся в ресурс Запада Украиной

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США рассматривают Россию и Китай как потенциальные угрозы своей безопасности, как противников. Соответственно, возникает вопрос, как России следует рассматривать любые действия по расширению сфер влияния Запада, пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».

Ходаковский отмечает, что не было сколько-нибудь продолжительного в истории США периода, чтобы они не рассматривали Россию как потенциального противника. Отсюда и стоит отталкиваться, когда начинаешь размышлять о причинах принятия решения начать специальную военную операцию.

Могли ли мы сосуществовать с Украиной, ставшей западным ресурсом? Ресурсом стороны, помечающей нас своим стратегическим противником?

- задается вопросом Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как отмечает экс-командир «Востока», при всех проблемах России, она остается важным фактором влияния на континенте и в мире в целом. Поэтому, в силу своего статуса, Россия не смогла игнорировать нарастающую угрозу. Пока преждевременно говорить о том, что дала России ее реакция на расширение сферы влияния Запада. Сейчас, пишет Ходаковский, весь набор сопутствующих факторов складывается скорее не в пользу России. Некоторые западные политики утверждают, что Россия едва ли не на «последнем издыхании» находится. Но Ходаковский с этим не согласен.

Может, именно сейчас мы и становимся стратегически сильнее. А вот по Украине большой вопрос... То, что станет с Украиной после окончания войны - будет печальным зрелищем

- пишет экс-командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что украинский режим посвятил себя задаче уничтожить Россию, но при этом забыл о том, что страна не может стоять только на ненависти. И Украину может ждать очень печальный финал, а для России главное – не раскачивать ситуацию изнутри.