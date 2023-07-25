Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины

Ни Россия, ни США не имеют стимулов для смягчения политического курса и никогда не станут друзьями, утверждает Fox News. С самого начала отношений между этими странами сохраняется недоверие. Автор заявляет, что мирное сосуществование двух сверхдержав невозможно. И вот почему.

Опосредованная битва Москвы и Вашингтона за геополитический контроль над Украиной перешагнула 500-дневный рубеж, и многие аналитики по вопросам безопасности полагают, что стороны вплотную приблизились к краю пропасти Третьей мировой войны.

В знак недавней эскалации ударом украинской авиации был взорван мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией, а произошло это по причине угроз Москвы атаковать "самое слабое звено" НАТО — стратегический Сувалкский коридор, который проходит вдоль литовско-польской границы между Белоруссией на востоке и российским Калининградом на западе.

Эти события последовали за решением президента Байдена отправить в Европу 3000 резервистов для поддержки НАТО и Украины. Многие американцы, уставшие от привычки вашингтонского истеблишмента ввязываться в иностранные конфликты — на этот раз с крупнейшей в мире ядерной державой, — задаются вопросом, могут ли Москва и Вашингтон уживаться в принципе. Вот три основные причины, по которым друзьями им не быть никогда.

Во-первых, между двумя странами существует глубоко укоренившееся столетнее недоверие, преодолеть которое нелегко. Во-вторых, каждая считает себя исключительной, помазанной формировать мир по собственному образу и подобию. И в-третьих, американские и российские лидеры определяют национальные интересы своих стран — вроде геополитического контроля над бывшесоветской Украиной — таким образом, что обеспечили себе геополитическое столкновение задолго до начала СВО России. Нынешняя прокси-война между США и Россией назревала давно. Здесь следует отметить несколько исторических фактов.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с большевистским режимом России в декабре 1917 года, вскоре после захвата им власти у царя Николая II в ходе кровопролитной Октябрьской революции. Америка не признавала СССР до тех пор, пока в 1933 году президентом не стал Франклин Рузвельт. Причем сделала это последней в мире.

На протяжении всей холодной войны, последовавшей за Второй мировой, Россия и США считали друг друга главными противниками, каждый из которых опасался внезапного ядерного удара другого. Глобальная политика обуславливалась этими антагонистическими отношениями и в значительной степени регулировалась доктриной "взаимно-гарантированного уничтожения" (MAD, mutually assured destruction). Стороны держали часть огромного ядерного арсенала наготове, гарантируя максимально быстрый ответный удар, в результате которого апокалипсис грозил всему миру. Предполагалось, что такая ядерная позиция, при которой каждая из сверхдержав, по сути, приставляла "заряженный и взведенный" пистолет к голове другой, сделает немыслимой вероятность ядерного удара любой из них.

Согласно рассекреченному в 1993 году сверхсекретному докладу ЦРУ, Советский Союз был готов развязать ядерную войну и победить в ней — отсюда и желание подвести конфронтацию к очень опасной грани. Карибский кризис 1962 года, во время которого Советы разместили ядерное оружие на Кубе для сдерживания вторжения США после неудачной операции ЦРУ по свержению режима Кастро, считается моментом, когда мир оказался на самом пороге ядерного конфликта двух сверхдержав.

Наследие этих отношений, полных недоверия, враждебности и страха, сохраняется по сей день. Ни одна из сторон никогда не отказывалась от убежденности в том, что ее главным соперником является другая. Сотрудники органов безопасности обеих стран, которым хорошо платят за недоверие, продолжают развивать военный потенциал и доктрины, призванные защитить их друг от друга.

Страх общественности перед ядерной войной хоть и ослаб, оружие никуда не делось и в любой момент готово к запуску. Россия и Америка располагают более чем 90% мировых ядерных сил, и их системы находятся в состоянии повышенной готовности. Путин рассматривает исход спецоперации на Украине как экзистенциальную битву, поскольку конец света, как выясняется, вполне может быть не за горами.

Во-вторых, для российской и американской культур характерно традиционное чувство уникальности и превосходства, которое и определяет подходы к национальной безопасности. Ученые обнаружили, что культурные различия у людей начинают проявляться уже в трехлетнем возрасте, формируя их восприятие мира и отношение к нему.

Русские — чрезвычайно гордый народ. Они населяют крупнейшую страну мира, охватывающую 11 часовых поясов и изобилующую природными ресурсами. Русские отправили в космос первый спутник и первого человека, создали периодическую таблицу элементов, подарили миру балеты "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" и оставили грандиозное наследие в мировой литературе. А 20-миллионная жертва во Второй мировой войне возвела их в ранг защитников мира от фашизма.

На протяжении всей истории российские лидеры культивировали идею уникальной, благословленной богом цивилизации, не принадлежащей ни к Востоку, ни к Западу. Ощущение имперской исключительности передавалось из поколения в поколение, даже при коммунизме. Цари и коммунистические комиссары в равной мере педалировали русскую загадочность и непредсказуемость, столь красноречиво увековеченные Уинстоном Черчиллем, который в 1939 году назвал Россию "загадкой, завернутой в тайну и погруженной в мистерию". Он же рекомендовал и решение: ключ кроется в ее национальных интересах.

Путин, современный "царь Владимир", возродил в России чувство исключительности, значительно ослабленное поражением в холодной войне и распадом СССР. Как и представление о том, что вести за собой других этой великой державе предназначено божественным провидением. Российский народ, переживший после распада Советской империи сокрушительный личностный кризис — а американские политики так и не смогли в полной мере оценить масштаб психологического бедствия, – откликнулся на призыв Путина вернуть России-матушке принадлежащее ей по праву место в мире.

Американцы верят в значимость и достоинство личности, в идущую от основателей традицию, согласно которой бог каждого наделил правом на жизнь, свободу и стремление к счастью. Эти концепции, столь очевидные для американцев, чужды россиянам, которые ставят во главу угла благополучие коллектива. Русские считают, что безопасность страны важнее прав личности. Россия, которую на протяжении всей ее тысячелетней истории опустошали войны и разруха, чрезмерно сосредоточена на безопасности, а чрезмерную свободу она считает несущей хаос и нарушение устойчивого равновесия. К мотивам Вашингтона русские относятся с глубочайшим скепсисом, считая, что Америка "экспортирует" демократию в другие страны посредством военного вмешательства с целью контроля над их политикой и экономикой.

Москва ведет жестокую борьбу с Украиной ради сохранения стратегической буферной зоны, которая защищает ее от главного противника в лице НАТО и ее стремления нанести стратегическое поражение России, как заявляют многие вашингтонские политики, включая президента Байдена. Соединенные Штаты считают, что любая страна, независимо от размера, имеет право на политическую и экономическую независимость. Таким образом, американцы рассматривают действия Москвы по отношению к постсоветским государствам как авторитарные и аморальные, а не как политику баланса сил. Ориентированная на нравственные убеждения госсистема США противоречит русскому национализму и политическому прагматизму.

Путин не вернет Крым Украине, чего бы это ни стоило. Именно поэтому он передислоцировал свои наиболее боеспособные силы, группу "Вагнер", на стратегически оптимальную позицию — в Белоруссию, которая к тому же недавно получила от Москвы тактическое ядерное оружие. С этой позиции силы "Вагнера" оказались на расстоянии удара от Киева и границы НАТО.

Россия прекрасно понимает, что еще с 1940-х годов военно-политическая стратегия США была сосредоточена на сдерживании, то есть предотвращении доминирования СССР и России в Евразии. Белый дом при президенте Рональде Рейгане, согласно рассекреченным документам, стремился избежать ядерной войны, одновременно препятствуя доминированию одной враждебной державы или коалиции на Евразийском континенте и в других стратегических регионах, и по возможности помогать демократическим и националистическим движениям в борьбе против тоталитарных режимов.

Схожим образом администрация президента Джорджа Буша-старшего после распада СССР стремилась предотвратить доминирование враждебной державы в странах бывшего Советского блока и "потенциальную консолидацию контроля такой враждебной державы над ресурсами" в том регионе, который она считала критически важным для безопасности США. Путин, явно стремясь нивелировать демонстрацию мощи США, сделал официальной внешней политикой России противодействие военным вмешательствам в суверенные государства под видом защиты прав человека.

Ни Москва, ни Вашингтон не имеют стимулов для смягчения политического курса. С Китаем США имеют прочные экономические связи, которые играют большую роль в их отношениях, а с Россией такой заинтересованности нет. В Кремле ожидают, что обе страны и оба президента будут делать все необходимое для защиты и продвижения собственных национальных интересов, включая борьбу за окончательный контроль над Украиной, если потребуется, до последнего украинца.

Антиамериканская политика Путина находит отражение в следующей оценке одного аналитического агентства, имеющего непосредственные связи с Кремлем: "США будут стремиться ослабить и раздробить остальной мир, и прежде всего — Большую Евразию. Эта стратегия не зависит от того, консервативная или либеральная администрация будет в Белом доме, есть консенсус между элитами или нет".

Противоположные концепции доверия делают цель нормализации отношений между Россией и США недостижимой. Нет, мы никогда не будем дружить с Путиным и его Россией, но все равно должны всеми способами стремиться избежать Третьей мировой войны.

Автор статьи: Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler)