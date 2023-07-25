Войти
Военное обозрение

Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

380
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинское контрнаступление с каждым днем все сильнее рискует окончательно зайти в тупик. В итоге, ВСУ не добьются каких-либо результатов, которые можно было бы выдать за «промежуточную победу», при этом понеся колоссальные потери.

На этом фоне украинские власти уже пытаются найти виновного в своих провалах. Так, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружения, а вопрос о его поставках так и не решен.

В то же время еще в конце июня в Пентагоне называли контрнаступление весьма сложной задачей для украинских войск, но при этом отмечали, что Киев получил все необходимое вооружение.

Между тем заявления представителей военного ведомства США ставят под сомнение журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

В материале говорится, что у европейских стран уже попросту нет вооружения, которое они могли бы отдать Украине. Более того, на фоне провального контрнаступления и отсутствия энтузиазма со стороны США, которые уже вовсю готовятся к предстоящим выборам, Европа и вовсе может отказаться от увеличения помощи Киеву.

К слову, об отсутствии «энтузиазма» у Вашингтона. Отметим, что здесь дело обстоит не только в предвыборной кампании, в ходе которой конфликт на Украине является «токсичной» темой.

Все дело в том, что сам Пентагон не торопится делиться своим вооружением с Киевом, опасаясь лишиться запасов в преддверии вероятного противостояния с Китаем. Кроме того, как уже не раз заявляли различные эксперты, США не преследуют цели «победить Россию» руками украинцев.

Вашингтону необходимо максимально ослабить нашу страну, но при этом не «загонять Москву в угол», что может быть чревато глобальным конфликтом. Следовательно, американцы будут давать ВСУ ровно столько вооружения, сколько необходимо для длительного поддержания данного конфликта без перспективы его завершения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
22.12.2022
Мало кто будет скучать по 2022 году
20.12.2022
Европа дистанцируется от США
22.09.2021
Беспокойные соседи Ташкента
21.11.2018
Оружие возмездия украинского изготовления
30.08.2013
Конструктор Ан-70 обвинил Рогозина в некомпетентности
15.08.2008
ВЗАИМНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ. НА ВЫСТАВКЕ МВСВ-2008 БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ СУХОПУТНАЯ ТЕХНИКА И ПРОДУКЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
07.08.2008
"Антонов" и ИФК строят бизнес-джет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 25.07 09:05
  • 1
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 25.07 07:45
  • 53565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.07 23:13
  • 2583
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.07 12:35
  • 11
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя