Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

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Украинское контрнаступление с каждым днем все сильнее рискует окончательно зайти в тупик. В итоге, ВСУ не добьются каких-либо результатов, которые можно было бы выдать за «промежуточную победу», при этом понеся колоссальные потери.

На этом фоне украинские власти уже пытаются найти виновного в своих провалах. Так, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружения, а вопрос о его поставках так и не решен.

В то же время еще в конце июня в Пентагоне называли контрнаступление весьма сложной задачей для украинских войск, но при этом отмечали, что Киев получил все необходимое вооружение.

Между тем заявления представителей военного ведомства США ставят под сомнение журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

В материале говорится, что у европейских стран уже попросту нет вооружения, которое они могли бы отдать Украине. Более того, на фоне провального контрнаступления и отсутствия энтузиазма со стороны США, которые уже вовсю готовятся к предстоящим выборам, Европа и вовсе может отказаться от увеличения помощи Киеву.

К слову, об отсутствии «энтузиазма» у Вашингтона. Отметим, что здесь дело обстоит не только в предвыборной кампании, в ходе которой конфликт на Украине является «токсичной» темой.

Все дело в том, что сам Пентагон не торопится делиться своим вооружением с Киевом, опасаясь лишиться запасов в преддверии вероятного противостояния с Китаем. Кроме того, как уже не раз заявляли различные эксперты, США не преследуют цели «победить Россию» руками украинцев.

Вашингтону необходимо максимально ослабить нашу страну, но при этом не «загонять Москву в угол», что может быть чревато глобальным конфликтом. Следовательно, американцы будут давать ВСУ ровно столько вооружения, сколько необходимо для длительного поддержания данного конфликта без перспективы его завершения.