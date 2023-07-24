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ТАСС

МБР "Булава-М" может прийти на смену "Булаве", состоящей на вооружении "Бореев"

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Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Кооперация предприятий ракетно-космической отрасли во главе с Московским институтом теплотехники имеет наработки, необходимые для проектирования ракеты "Булава-М", рассказал источник

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Булава-М" может прийти на смену МБР "Булава", состоящей в настоящее время на вооружении атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (АРПКСН) семейства "Борей"/"Борей-А" проектов 955/955А. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Кооперация предприятий отрасли во главе с Московским институтом теплотехники имеет наработки, необходимые для проектирования ракеты "Булава-М", которая должна прийти на смену МБР "Булава", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся шесть АРПКСН семейства "Борей". Первый из них - "Юрий Долгорукий" - был передан ВМФ 10 лет назад. По данным открытой печати, еще четыре атомохода находятся на разных стадиях строительства, два - готовятся к закладе.

Главное ударное оружие субмарин этого проекта - твердотопливные МБР "Булава". По его словам, одна из особенностей твердотопливных МБР - старение порохов. Поэтому объективно "Булаве" потребуется замена в виде "Булавы-М", которая будет создаваться с использованием в том числе новых конструкторских решений. Это также даст возможность использовать для их базирования уже существующие и строящиеся АРПКСН проектов 955/955А без их серьезной переделки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой МБР морского базирования. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Проекты
955 Борей
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