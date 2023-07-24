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ТАСС

Белый дом заявил о готовности США идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "все страны НАТО, включая США, учитывают возможную реакцию России при принятии решений" о предоставлении военной помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

Салливан назвал искаженным представление о том, что администрация президента США Джо Байдена "не готова предоставлять [те или иные вооружения] из-за опасений" по поводу возможной реакции РФ. "Мы готовы идти на риск и будем готовы рисковать в оказании поддержки Украине", - подчеркнул помощник Байдена по нацбезопасности.

В то же время он отметил, что "все страны НАТО, включая США, учитывают [возможную] реакцию России при принятии решений" о предоставлении военной помощи Украине. По словам Салливана, западные страны проявляют ответственный подход, поскольку это затрагивает вопросы безопасности этих стран и "глобальной стабильности". 

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