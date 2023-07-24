Замминистра обороны РФ обсудил с коллегой из Ирана двустороннее военное сотрудничество

Как уточнили в Минобороны России, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и логистики Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Ходжатоллой Корейши. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в пятницу.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - отметили в министерстве. Как уточнили в Минобороны России, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Фомин и Корейши ранее встречались в июне 2021 года. Тогда на встрече в Москве они обсудили двустороннее сотрудничество и "подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере".