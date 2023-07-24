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Военное обозрение

Военный эксперт: Россия нашла способ противостоять РСЗО HIMARS, имеющим «мифический статус» для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время большая часть украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленные ВСУ США, стали использоваться куда менее эффективно. О причинах такой ситуации рассказал в беседе с порталом War Zone военный эксперт Франк-Штефан Гэди.

Ранее киевский режим считал переданные США реактивные системы едва ли не «чудо-оружием». Он возлагал на них очень большие надежды, но текущее контрнаступление ВСУ эти надежды развеяло.

Россия нашла способ противостоять РСЗО HIMARS, имеющим «мифический статус» для ВСУ

- подчеркнул военный эксперт.

По словам Гади, эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона смогла значительно снизить результативность использования РСЗО HIMARS. Эксперт считает, что на возможностях американских РСЗО на Украине уже можно ставить крест.

Гади подчеркивает, что высокоточные дальнобойные системы ATACMS может ждать аналогичная ситуация. Ведь они работают по такой же схеме, как и HIMARS, и для российских средств ПВО не составит особого труда также снизить и их результативность. В итоге применение дорогостоящих ракет не будет оправданным.

Аналитик посоветовал американскому руководству помнить о данном факторе, перед тем, как будет осуществляться планирование очередных военных поставок Украине, в том числе высокоточных боеприпасов большой дальности.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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