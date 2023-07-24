На Украине сообщили о полной замене системы ПВО советского образца на западные модели

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ставка сделана на ракетные комплексы SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, а также на пушечные зенитные установки Gepard

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены полностью оснастить части противовоздушной обороны западными системами, поскольку боеприпасы и запчасти для советских комплексов сложно пополнять. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Да, мы теряем сегодня потенциал старого советского вооружения, потому что, с одной стороны, выходит из строя техника, с другой - и советских зенитных ракет становится меньше, - признал он в интервью агентству РБК-Украина. - <...> Мы будем в любом случае заменять весь советский парк техники, что у нас есть. Это С-125, Бук-М1, C-300 разных модификаций, на которые мы в будущем уже не можем рассчитывать".

По его словам, ставка сделана на ракетные комплексы SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, а также на пушечные зенитные установки Gepard. При этом Игнат признал, что Украина стала полигоном для испытаний этих систем в боевых условиях. "Мы здесь фактически испытываем западное оружие и показываем, как оно работает", - констатировал он.

Украинские власти регулярно просят страны Запада ускорить и увеличить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним. После саммита НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский заявил, что ему обещали "хорошее усиление оружием".