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ЦАМТО

Министр обороны Британии: Лондон передал Киеву в 15 раз больше артснарядов, чем планировалось год назад

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

ЦАМТО, 21 июля. Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media.

"Мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тыс. – прим. ред.), чем планировалось изначально", – сказал он.

По словам Б.Уоллеса, в прошлом году Лондон планировал отправить Киеву 16 тыс. боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались несколько меньше запланированных объемов.

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Страны
Великобритания
Украина
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