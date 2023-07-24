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Интерфакс-АВН

Путин поручил сформировать до 1 сентября план развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы российские военные формирования

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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Мурманск. 21 июля. ИНТЕРФАКС - План по формированию социальной, жилищной и энергетической инфраструктуры в населенных пунктах Арктической зоны, где дислоцированы российские военные формирования, должен быть подготовлен до 1 сентября текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"План должен быть сформирован на основе мастер-планов, по возможности для каждого из таких населенных пунктов, либо для нескольких пунктов, объединенных в агломерации для эффективного развития территорий", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Он также поддержал идею развития так называемых опорных пунктов Арктической зоны. Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов. "Численность населенных пунктов в данном случае не главное, так как мы должны иметь в виду, что и небольшие населенные пункты, поселки могут иметь для страны стратегическое значение", - заметил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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