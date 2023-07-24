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ТАСС

СМИ: учения ВС Китая и РФ в Японском море усилят военное сотрудничество двух стран

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Восточного военного округа

Как пишет Global Times, учения также положительно скажутся на поддержании мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Совместные учения вооруженных сил КНР и России в Японском море позволят укрепить сотрудничество между двумя странами в военной сфере. Об этом пишет в пятницу газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

"Четырехдневные учения [Китая и РФ в Японском море] усилят военное сотрудничество двух стран, а также внесут вклад в поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне напряженности и потенциальных угроз", - отмечается в статье издания.

Как заявил эксперт по военно-морской тематике Ли Яцян, слова которого приводит газета, совместные действия по отработке методов ведения боя в воздухе и на море нацелены на усиление навыков КНР и России по защите их стратегических морских путей. "Это масштабные учения, поскольку в них принимает участие основной контингент военно-морских и военно-воздушных сил обеих сторон", - уточнил он.

Эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао отметил, что использование в ходе учений российских аэродромов самолетами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и доверия между двумя странами". Он считает, что тем самым военная авиация КНР "сможет существенно сократить время для реагирования на потенциальные угрозы в регионе".

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Их цель заключается в укреплении военно-морского сотрудничества между двумя странами, обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Военно-морские силы НОАК задействовали эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". С обеих сторон участвуют более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики. 

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