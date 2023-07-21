В Кремле ведут работу после заявления Польши о переброске военных к границе с Белоруссией

Заявление Польши о том, что Вооруженные силы страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, являются проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства. Об этом заявил 20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об отношении к действиям Польши властей РФ.

«Работа ведется. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков добавил, что намерение польских властей является поводом для повышенного внимания со стороны России.

Ранее, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к восточной границе страны. Как сообщило командование 12-й Щецинской механизированной дивизии, в связи с перемещением колонн ожидается увеличение трафика на дорогах в северной, восточной и центральной частях страны.

До этого, 2 июля, сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня заявил, что польско-белорусская граница хорошо защищена, однако может быть укреплена в случае необходимости. На большей части границы двух стран действует физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы, добавил он.

На польско-белорусской границе неоднократно происходили инциденты, в частности связанные с нелегальными мигрантами. Так, 28 марта только за сутки 89 человек совершили попытки незаконно попасть из Белоруссии в Польшу, 12 человек вернулись в Белоруссию, остальные были задержаны.