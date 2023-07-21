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Названа цель отправки танков «Армата» в зону СВО

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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российские войска используют танки Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы испытать их в условиях боевых действий. Цель отправки Т-14 в зону СВО назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Появились сообщения о появлении Т-14 в зоне СВО. Зачем они там? Посмотреть, как они себя покажут в условиях боевых действий, в различных ситуациях, какие есть недостатки. Все делается на перспективу. Пока погоду в зоне СВО делают другие танки: модернизированные Т-72, Т-80 и Т-90. Вряд ли Т-14 будут производить массово, имеющихся машин вполне достаточно для превосходства над противником», — сказал он.

Дандыкин допустил, что Т-14 превосходит все украинские танки и российский Т-90М. «Армата» получила улучшенный двигатель, перспективную динамическую защиту и комплекс активной защиты, а также бронекапсулу для экипажа. Эксперт подчеркнул, что «Армата» оснащена автоматом заряжания.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российская группировка войск «Юг» применяла в ходе СВО на Украине танки Т-14 «Армата».

В июне американское издание 19FortyFive писало, что «Армата» гораздо легче, быстрее и маневреннее американского M1 Abrams.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
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