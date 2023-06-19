В США назвали преимущества российской «Арматы» перед американским «Абрамсом»

В США сравнили эффективность российского танка Т-14 «Армата» и американского «Абрамса» на поле боя. Обозреватель Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive отметил, что данные бронированные боевые машины могут столкнуться в конфликте на Украине.

Журналист указал, что «Армата» стреляет снарядами 9М119 «Рефлекс», способными пробить до 900 миллиметров брони, и имеет ряд преимуществ. Например, российский танк гораздо легче, быстрее и маневреннее американского, что обеспечивает большую мобильность для поддержки пехоты при пересечении мостов. Кроме того, он оснащен тепловизионным прицелом, способным обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и ночью — до трех с половиной километров.

«Однако самым большим преимуществом Т-14 может быть его необитаемая башня, которая, конечно, значительно снижает риск, связанный с размещением наводчика на крыше танка», — указал Осборн.

В мае обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье заявил, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не справятся с российским Т-14 «Армата» в случае боевого столкновения в ходе СВО.