Франко-немецкий исследовательский институт отчитался о первых результатах программы по созданию рельсотрона для военных кораблей

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Специалистами франко-немецкого исследовательского института Сен-Луи были получены первые результаты программы по созданию рельсотрона – электромагнитного орудия, предназначенного для установки на военные корабли. Об этом сообщает издание Zone Militaire, которое получило информацию от Агентства оборонных закупок Франции.

Как известно, рельсотрон представляет собой орудие, которое использует для разгона снаряда электромагнитные силы. На первом этапе выстрела снаряд двигается между двумя контактными рельсами, становясь частью электрической цепи. Однако, чтобы орудие выстрелило, требуется кратковременная подача высокого напряжения, невозможная в случае простого подключения к электросети.

Электромагнитное орудие обладает рядом преимуществ, к которым относятся отсутствие необходимости хранения пороха на корабле, низкая стоимость стрельбы. Однако разработка таких орудий представляется довольно сложной задачей. Например, в 2017 году Министерство обороны США закрыло проект собственного рельсотрона, хотя в него инвестировались ранее 500 млн долларов.

Источник изображения: topwar.ru

Исследования в сфере создания рельсотронов продолжает Китай. Так, в феврале 2019 года КНР испытала рельсотрон, снаряд, выпущенный из которого, развил скорость 2500 м/с. Затем о разработке собственного рельсотрона заявило Европейское оборонное агентство. Созданием рельсотрона заинтересовались и в Японии.

Франко-немецкий институт, в свою очередь, разработал пушку NGL-60 калибра 60 мм, которая может стрелять снарядами массой порядка одного килограмма, и установку RAFIRA (RApid FIre RAilgun) калибра 25 мм, способная вести залповый огонь мелкокалиберными снарядами. Отличительная особенность установки – огромная скорострельность по сравнению с другими орудиями.

В 2028 году институт планирует испытать демонстратор рельсотрона, чтобы проверить возможности его дальнейшей установки на военные корабли, для обеспечения их противовоздушной и противокорабельной эффективности.