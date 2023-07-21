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ТАСС

Politico: Запад переориентируется с поставок ВСУ новой техники на ремонт уже имеющейся

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БМП Marder
БМП Marder.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

Издание напомнило, что западные союзники Украины выражали беспокойство в связи с тем, что ее возможность обеспечивать работу переданной техники отстает от того, что диктует обстановка на поле боя

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Фокус внимания Запада смещается с предоставления Украине новых вооружений на ремонт уже поставленных. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его словам, Запад в стремлении нарастить военный потенциал Киева переориентировался на ремонт и поддержание в рабочем состоянии поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений, поскольку считает, что конфликт может продлиться еще месяцы или даже годы. Издание напоминает, что западные союзники Украины неоднократно выражали беспокойство в связи с тем, что ее возможность обеспечивать работу переданной техники существенно отстает от того, что диктует обстановка на поле боя. Теперь в условиях контрнаступления и при попытках вытеснить российских солдат эта проблема стала еще более острой, пишет газета.

"Мы организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому [страны-партнеры] должны уделять этому больше внимания", - приводит Politico мнение заместителя шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта.

Отмечается, что Украину давно тревожит состояние многих переданных ей со складов США и союзников систем вооружений, поскольку некоторые из них прибывают в состоянии, требующем ремонта. Кроме того, Украина вынуждена направлять свою технику для ремонта в такие страны, как Польша и Чехия, после чего вооружения "пускаются в длинный обратный путь", замечает Politico.

Контрнаступление оказалось тяжелым для ВСУ и среди прочего повлекло за собой потерю некоторых американских БМП Bradley и повреждение германских танков Leopard, напоминает газета, подчеркивая, что если их можно починить, то это должно быть первоочередной задачей. Ситуацию осложняют бюрократия и политические реалии в каждой конкретной стране, пишет Politico, напоминая, что Берлин и Варшава все еще не приняли решения о создании в Польше центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Чехия
Продукция
Bradley
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