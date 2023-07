ВПК Британии не может удовлетворить даже собственные потребности, пишет An Nahar. Министр обороны жестко критикует отправку оружия Киеву. По словам Уоллеса,его страна будет вынуждена вооружать своих солдат KitKat, так как карманы министерства пусты.

Аммар аль-Джунди

Позиция министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по украинскому вопросу является более реалистичной, чем позиция бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Бесконтрольная помощь не приносит Киеву пользы. Украине не нравится, что Запад пытается заставить её отчитываться за всё то, что он ей поставляет. И не просто отчитываться, но ещё и выражать за это огромную благодарность.

Уоллес, который собирается покинуть свой пост и уйти из политики, выглядел разочарованным на саммите НАТО в Вильнюсе. Соединенные Штаты отказались поддержать его кандидатуру на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Бесконечные и постоянно усиливающиеся требования Украины поставить ещё больше оружия и боеприпасовприводят его в отчаяние. Но главная беда в другом. Военно-промышленный комплекс Великобритании настолько слаб, что почти не в состоянии удовлетворить собственные потребности. Что ещё хуже, так это то, что Лондон окажется на грани ожесточенных войн к концу текущего десятилетия.

С 2019 года Уоллес пытается выбить дополнительные средства на повышение боеготовности британских вооруженных сил. Он даже грозился уйти в отставку, если расходы на оборону не увеличатся до уровня 3% ВВП. Когда Риши Сунак сменил на посту Лиз Трасс, Уоллес повторил свою угрозу. Однако он отказался от своих слов по неизвестной причине. Не исключено, что новый премьер-министр пообещал ему пост генерального секретаря НАТО, если тот останется в своей должности и не создаст проблем своим уходом.

Уоллес заявил, что увеличение расходов на оборону в Великобритании является необходимостью, а не тщеславием, отмечая, что к концу десятилетия мир может быть втянут в конфликт. Он опасается, что вскоре его страна будет вынуждена вооружать своих солдат KitKat, поскольку карманы Министерства обороны почти полностью пусты!

Угроза прямого военного столкновения с Россией и Китаем или террористами ИГИЛ* и "Аль-Каидой"* в Африке, о которой он заявил в интервью британской газете The Sunday Times, сильно преувеличена. Уоллес, как и другие сторонники Брексит, хотят реализовать имперские амбиции Соединенного Королевства! Большинство конфликтов, в которых участвовал Лондон за последние полвека – от Сьерра-Леоне до Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии – не были "войнами по необходимости", угрожающими его национальной безопасности. И войны, предсказанные Уоллесом, ничем не отличаются от вышеперечисленных. Никто не собирается оккупировать Великобританию и разрушать мирное течение её жизни! Украина – это другое дело. Россия якобы уже дважды использовала радиоактивные вещества на территории Соединенного Королевства. Но разве только конфликт на Украине требует увеличения оборонного бюджета?

Киев продолжает требовать от Лондона новой военной помощи, но тот уже не справляется. Запасы боеприпасов в Великобритании существенно истощились и их пока нельзя пополнить. И хотя Лондон изо всех сил пытается помочь Киеву, тот обращается с ним, как с Amazon, и не выражает никакой благодарности!

Поддержка Украины вызвана не стремлением защитить её свободу и суверенитет, а является продолжением многолетнего конфликта с Москвой. Мы не знаем, отреагировала ли Великобритания на убийство Александра Литвиненко (2006 год) в Лондоне и отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (2018 год). Но украинский конфликт позволяет британцам перенести боевые действия вглубь вражеской территории. Таким образом, вопрос освобождения Украины является скорее "средством", чем целью!

Есть явные примеры его использования в качестве инструмента. Борис Джонсон, например, не упускает ни одной возможности, чтобы заявить об абсолютной поддержке Украины, поэтому он иногда кажется куда более царственным, чем сам король. Этот "друг" стал обузой для Киева. Всё, чего он действительно хочет, – это вернуться к власти. Джонсона практически выгнали из парламента, лишили депутатского мандата и кресла премьер-министра. Рейтинг одобрения его деятельности упал до рекордно низкого уровня из-за многочисленных скандалов. И вряд ли у него есть хоть одно положительное качество, кроме твёрдой и последовательной поддержки Украины. Так что, естественно, он в восторге от этого!

Растущие требования Киева не являются свидетельством его жадности. Он прекрасно знает, что применяет оружие не только в целях самообороны, но и оказывает большую услугу своим союзникам. И все, включая Уоллеса, постоянно напоминают Украине, что она вносит свой вклад в "защиту свободы" в Европе и на Западе в целом. Она расплачивается за так называемую "свободу Запада" своей кровью, которая гораздо ценнее, чем оружие, которое он ей поставляет. В США и Великобритании вскоре пройдут выборы. Власть может оказаться в руках партий, которые не будут так же щедры с Украиной. Так почему бы не попытаться получить как можно больше оружия и боеприпасов и не воспользоваться политическими и стратегическими выгодами (членство в НАТО и Евросоюзе), пока есть такая возможность?

Такое поведение стало вызывать раздражение у американских властей. Им надоели требования Киева и давление, оказываемое правым крылом Республиканской партии. Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в июне 2022 года. Он заявил, что Зеленский мог бы проявить немного больше благодарности к Америке. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан повторил ту же фразу почти год спустя после саммита в Вильнюсе, сказав, что "американский народ действительно заслуживает определенной благодарности".

Согласно результатам опросов общественного мнения, опубликованных в The Wall Street Journal и The Chicago Council on Global Affairs, американцы недовольны тем, что их правительство накачивает Украину деньгами и оружием. Консерваторы-республиканцы активно отстаивают эту позицию в Сенате и Палате представителей. Группа конгрессменов во главе с Мэттом Гетцем даже представила в Палате представителей проект резолюции под названием "Украинская усталость" с призывом к администрации президента Джо Байдена прекратить военную и экономическую помощь Украине.

Илон Маск, в свою очередь, заявил, что у Соединенных Штатов закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, поэтому теперь они посылают ей кассетные бомбы "в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода". Тем временем в Европе всё больше нарастает недовольство политикой властей, которые загнали страны в жёсткий кризис. Германия и Франция находятся на грани истощения.

Украина устала от своих западных союзников, которые не всегда реагируют так быстро, как она того хочет. Европа и США тоже устали от постоянных просьб, угроз и требований Киева. Запад – не Amazon, Украина должна быть благодарной за предоставленную помощь. Что касается Путина, то он делает ставку на скорое поражение своих врагов!

*Террористическая организация, запрещенная в России.