Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО в случае победы Трампа

Экс-глава Пентагона Эспер допустил, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Соединенных Штатов из состава НАТО в том случае, если он одержит победу на выборах главы государства в 2024 году. Такое мнение выразил 19 июля экс-глава Пентагона Марк Эспер.

«Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем», — заявил он телеканалу TVBS.

Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей на пост следующего президента страны, однако похвалил его за предыдущие удачные решения на посту американского лидера. К ним, по его мнению, относилось рассматривание Пекина как стратегического соперника Вашингтона и общая эскалация отношений с Китаем, уточняет «Газета.Ru».

Трамп уже выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Ранее, 14 июля, Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за его решение задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп отметил, что когда политик уже не в силах подняться на борт своего самолета, он не имеет права подталкивать свою страну к третьей мировой войне.

До этого, 10 июня, Трамп отмечал, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов. По словам политика, когда он сам находился на посту главы государства, он «перестроил вооруженные силы» так, что США были «забиты боеприпасами под завязку».

Тогда же экс-президент США заявил, что только с его помощью можно предотвратить третью мировую войну. По его словам, он хорошо знает всех игроков на политическом поле и уже имел опыт успешного диалога с ними.

26 июня сообщалось, что рекордное число американцев не хотят видеть следующим президентом страны на Байдена, ни Трампа. Проведенный опрос показал, что доля тех, кто относится к Трампу и Байдену негативно (36%), выше, чем доля тех, кому больше нравится Трамп (33%) или Байден (32%). При этом Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Трамп — для республиканцев.