Войти
Известия.ru

Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО в случае победы Трампа

80
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Marco Bello

Экс-глава Пентагона Эспер допустил, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Соединенных Штатов из состава НАТО в том случае, если он одержит победу на выборах главы государства в 2024 году. Такое мнение выразил 19 июля экс-глава Пентагона Марк Эспер.

«Я опасаюсь, что он в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи или Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем», — заявил он телеканалу TVBS.

Политик добавил, что не считает кандидатуру Трампа подходящей на пост следующего президента страны, однако похвалил его за предыдущие удачные решения на посту американского лидера. К ним, по его мнению, относилось рассматривание Пекина как стратегического соперника Вашингтона и общая эскалация отношений с Китаем, уточняет «Газета.Ru».

Трамп уже выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Ранее, 14 июля, Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за его решение задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп отметил, что когда политик уже не в силах подняться на борт своего самолета, он не имеет права подталкивать свою страну к третьей мировой войне.

До этого, 10 июня, Трамп отмечал, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов. По словам политика, когда он сам находился на посту главы государства, он «перестроил вооруженные силы» так, что США были «забиты боеприпасами под завязку».

Тогда же экс-президент США заявил, что только с его помощью можно предотвратить третью мировую войну. По его словам, он хорошо знает всех игроков на политическом поле и уже имел опыт успешного диалога с ними.

26 июня сообщалось, что рекордное число американцев не хотят видеть следующим президентом страны на Байдена, ни Трампа. Проведенный опрос показал, что доля тех, кто относится к Трампу и Байдену негативно (36%), выше, чем доля тех, кому больше нравится Трамп (33%) или Байден (32%). При этом Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Трамп — для республиканцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
21.06.2023
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
07.06.2023
Азиаты оказались не готовы умирать за дядю Сэма
10.03.2023
Экс-генерал Яно: Украину ждет сокрушительное поражение
24.10.2022
Гуаньча: США составили "шизофреничную" стратегию нацбезопасности
29.04.2021
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт