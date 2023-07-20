Войти
Lenta.ru

На сирийском рынке нашли «Черный шершень» в 39 раз дешевле поставляемых Украине

200
0
0
Black Hornet Nano
Black Hornet Nano.
Источник изображения: wikipedia

На сирийском рынке в Идлибе нашли микробеспилотник Black Hornet Nano «Черный шершень». На объявление обратил внимание Telegram-канал «Рыбарь».

Продавец Борз Аль Шишани запросил за миниатюрный БПЛА пять тысяч долларов — это в 39 раз меньше, чем готова заплатить американская компания Teledyne FLIR, чтобы поставить эти дроны Украине.

Ранее сообщалось, что бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano у Вооруженных сил Украины. Военные находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ.

Микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
PD-100
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.06.2023
Опорный пункт ВСУ уничтожен с помощью БТР-камикадзе. Какие еще дроны используются в СВО?
08.06.2023
Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ
05.09.2022
«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе
29.08.2022
«Британские «Черные шершни» навредят ДНР и ЛНР, но не помогут Киеву»
12.08.2022
Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле
26.01.2016
Место в историях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам