Венгрия получила первые два вертолёта Н225М Caracal

17 июля 2023 года в состав 86-ю вертолётной бригады военно-воздушных сил Венгрии на авиабазу Сольнок прибыли из Франции первые два многоцелевых транспортных вертолёта Н225М Caracal (бортовые номера "70" и "71"), изготовленные компанией Airbus Helicopters в рамках контракта 2018 года на поставку 16 машин.

Первые два полученных ВВС Венгрии вертолёта Airbus Helicopters Н225М Caracal. Сольнок, 17.07.2023 (с) вооруженные силы Венгрии

Напомним, что 14 декабря 2018 года министерство обороны Венгрии заключило контракт с Airbus Helicopters (входящей в состав группы Airbus) на приобретение 16 транспортных вертолетов Н225М Caracal. Вертолеты изготавливаются на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция). Первые два вертолета для Венрии были построены там еще в 2021 году, но прошли длительную программу дооборудования, интеграции, испытаний и подготовки личного состава и поставлены только теперь.

Вертолеты Н225М для ВВС Венгрии оснащаются комплексом вооружения Airbus HForce в исполнении Option 3. В его состав входят оптико-электронная станция L3Harris Wescam MX-15, нашлемный прицел Thales Scorpio и вычислительный блок Rockwell Collins Deutschland FMC-4212. Для использования в составе комплекса Венгрией приобретены подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN Herstal HMP 400 и 20-мм пушками Nexter NC-621 и пусковые установки 70-мм неуправляемых ракет FZ-233, однако комплекс HForce Option 3 позволяет также использовать широкий спектр управляемого вооружения.

В ВВС Венгрии 16 новых вертолетов Н225М должны заменить транспортные вертолеты советского производства в составе батальона транспортных вертолетов (Szállítóhelikopter Zászlóalj "Ernő Rubik") в сформированной 1 января 2023 года на авиабазе Сольнок 86-й вертолётной бригаде (MH Kiss József 86. Helikopterdandár), ранее носившей статус 86-й вертолётной базы. На 2018 год в составе батальона транспортных вертолетов имелось пять вертолетов Ми-8Т и семь Ми-17, однако в 2021 году семь из них были списаны и сейчас в строю осталось лишь пять Ми-17.

Ранее ВВС Венгрии по контракту с Airbus Helocopters от июня 2018 года получили также 20 легких многоцелевых вертолетов Н145М, поставленных в 2019-2021 годах в состав батальона боевых вертолётов (Harci Helikopter Zászlóalj) той же 86-й вертолётной базы (ныне бригады). Один из этих вертолетов разбился 21 июня 2023 года. Вертолёты Н145М ВВС Венгрии также оснащены комплексом вооружения HForce.

Первые два полученных ВВС Венгрии вертолёта Airbus Helicopters Н225М Caracal. Сольнок, 17.07.2023 (с) вооруженные силы Венгрии